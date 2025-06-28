Странная обувь Путина насмешила Сеть 2 28.06.2025, 15:43

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То ли каблуки, то ли ходули.

В Сети завирусился очередной курьез с правителем России Путиным. В этот раз на видео попали так называемые «пинеходы», прибавляющие Путину примерно 10 см к росту.

Соответствующее видео распространяет канал «Крымский ветер». Отмечается, что курьезный момент якобы произошел во время пресс-конференции по итогам визита в Минск в пятницу, 27 июня, однако кадры, которые вирусятся, сняты еще в 2024 году.

- Сегодня засветились те легендарные «пинеходы», которые придают Путину 10 сантиметров роста, — говорится в сообщении.

На фото видно, что обувь Путина имеет довольно странную форму, а характерный изгиб от пятки выше самих туфель. Создается впечатление, что глава РФ ходит якобы на носочках, а вся обувь — сплошная платформа.

Учитывая то, что «пинеходы» и обувь на каблуке у Путина видят не впервые, вполне возможно, что глава РФ комплексует из-за своего низкого роста. Поэтому он вынужден ходить не просто на высоком каблуке, а на спрятанных под брюками ходунках, увеличивая таким образом свой маленький рост. К слову, рост Путина действительно маленький как для мужчины и составляет где-то 162-165 см, хотя официально эту информацию никогда не комментировали.

В сети пользователей уже шутят из-за странной походки Путина, отмечая, что за этой обувью прячут «копыта». Некоторые писали, что главе РФ лучше бы «мозгов» добавили, а не роста.

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