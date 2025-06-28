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Бойцы ВСУ ликвидировали редкую установку «Шилка»

  • 28.06.2025, 18:20
  • 1,046
Бойцы ВСУ ликвидировали редкую установку «Шилка»

Российские войска использовали ее для прикрытия своих позиций.

Операторы дронов продолжают наносить точечные удары по важным целям противника.

Так бойцы украинской 3-ей отдельной штурмовой бригады уничтожили редкую зенитную установку «Шилка».

Ею россияне прикрывали свои подразделения.

Отметим, что «Шилка» – это самоходная зенитная установка, предназначена для прикрытия наземных подразделений и поражения воздушных целей на высоте до 1,5 километров и на расстоянии до 2,5 километров, которые движутся со скоростью до 450 метров в секунду.

Кроме этого, под огонь попали и другие цели врага.

Командование бригады отмечает, что боевая работа продолжается. Украинские защитники ежедневно уничтожают технику и силы противника, приближая украинскую победу.

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