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Белоруска изобрела оружие против кротов

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  • 29.06.2025, 10:30
  • 6,248
Белоруска изобрела оружие против кротов

Видео покорило TikTok.

Белоруска придумала оригинальный способ борьбы с кротами, который стал хитом в TikTok — видео, опубликованное её дочерью, собрало уже 4,4 миллиона просмотров.

«Я сейчас покажу, как моя мама кротов отгоняет в огороде своем, — рассказывает в тиктоке пользовательница Krasopetra. — Откопала дырку там, где крот, вставила колонку и хреначит туда басы. Крот там вообще в шоке, блин».

@krasopetra

Дискотека для кротов🤣🤣🤣

♬ оригинальный звук - **Krasopetra**

Под роликом — более 7 тысяч комментариев. Основная тема обсуждений — выбор музыки.

Многие рекомендуют включать Rammstein — по мнению комментаторов, это идеальные басы для отпугивания кротов.

Некоторые предлагают альтернативу: Таню Буланову — «пусть кроты в слезах утонут».

Абсолютным фаворитом стала Ольга Бузова: «Если Бузову фигачить, то и черви расползутся, и мухи попадают». «Включите им Бузову. Они навсегда забудут дорогу к вам на огород», — советуют пользователи.

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