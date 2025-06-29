Белоруска изобрела оружие против кротов

Белоруска изобрела оружие против кротов5
- 29.06.2025, 10:30
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Видео покорило TikTok.
Белоруска придумала оригинальный способ борьбы с кротами, который стал хитом в TikTok — видео, опубликованное её дочерью, собрало уже 4,4 миллиона просмотров.
«Я сейчас покажу, как моя мама кротов отгоняет в огороде своем, — рассказывает в тиктоке пользовательница Krasopetra. — Откопала дырку там, где крот, вставила колонку и хреначит туда басы. Крот там вообще в шоке, блин».
@krasopetra
Дискотека для кротов🤣🤣🤣♬ оригинальный звук - **Krasopetra**
Под роликом — более 7 тысяч комментариев. Основная тема обсуждений — выбор музыки.
Многие рекомендуют включать Rammstein — по мнению комментаторов, это идеальные басы для отпугивания кротов.
Некоторые предлагают альтернативу: Таню Буланову — «пусть кроты в слезах утонут».
Абсолютным фаворитом стала Ольга Бузова: «Если Бузову фигачить, то и черви расползутся, и мухи попадают». «Включите им Бузову. Они навсегда забудут дорогу к вам на огород», — советуют пользователи.