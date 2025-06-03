Ямаль возглавил рейтинг самых дорогих футболистов мира 4 3.06.2025, 21:05

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Ламин Ямаль

Его стоимость возросла до €402,3 млн.

Форвард сборной Испании Ламин Ямаль после подписания нового контракта с «Барселоной» возглавил рейтинг самых дорогих футболистов мира по версии Международного центра спортивных исследований (CIES Football Observatory).

Новое соглашение 17-летнего футболиста с каталонским клубом, которое он подписал 27 мая, будет действовать до лета 2031 года. Теперь CIES оценивает Ямаля в €402,3 млн. В январе, когда CIES представляет ежегодный рейтинг самых дорогих футболистов, испанца оценивали в €108,3 млн.

В топ-10 рейтинга также входят: Эрлинд Холанд («Манчестер Сити», 239,6 млн), Джуд Беллингем («Реал», 233,8 млн), Килиан Мбаппе («Реал», 192,5 млн), Джамал Мусиала (Германия, «Бавария», €154,8 млн), Педри (Испания, «Барселона», €143,7 млн), Винисиус Жуниор (Бразилия, «Реал», €130,4 млн), Коул Палмер («Челси», 126,5 млн), Хулиан Альварес («Атлетико», 126 млн) и Флориан Вирц («Байер», 122,3 млн).

Ямаль — лучший молодой игрок прошедшего прошлым летом чемпионата Европы, рекордсмен Евро как самый молодой игрок и автор гола в истории турнира. Испания стала победителем того турнира.

В ноябре 2024 года футболист получил премию Golden Boy как лучший молодой футболист Европы.

В прошедшем сезоне Ямаль выиграл с «Барселоной» чемпионат и Кубок Испании. На счету футболиста было 55 матчей, 18 голов и 25 результативных передач во всех турнирах.

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