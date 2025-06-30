Кремль окончательно засекретил данные о российской экономике 1 30.06.2025, 12:14

Россия прячет чувствительную информацию.

Российский диктатор Владимир Путин расширил перечень информации, которая подпадает под закон о государственной тайне в России, еще больше усиливая свой контроль над обществом на фоне продолжения войны в Украине.

Об этом пишет Bloomberg. Согласно указу, к государственной тайне теперь могут относиться данные о внешней политике России, международной торговле и экономической политике, научных разработках, а также подготовке к возможной военной мобилизации. Лица, которые без разрешения получат такую информацию, могут быть осуждены до восьми лет заключения.

«Это уничтожение экспертной оценки российской экономики, которая базируется на фактах и статистике, и приведет к новой волне репрессий», — отметил Андрей Солдатов, эксперт по вопросам российских силовых структур. По его словам, засекречивание информации о мобилизации, вероятно, является реакцией на атаки украинских дронов — речь идет не столько о новом призыве, сколько о сокрытии деталей, таких как расположение бункеров и планов эвакуации правительства.

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