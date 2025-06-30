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В России начинаются проблемы с хлебом

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  • 30.06.2025, 17:06
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В России начинаются проблемы с хлебом

Ограничение цен может привести к банкротствам хлебозаводов.

Самый популярный вид хлеба в России — нарезной белый батон — может исчезнуть из магазинов, если власти введут жесткое регулирование цен на социально-значимые товары. Об этом в интервью РБК заявил владелец крупнейшего в стране булочно-кондитерского холдинга «Коломенский» Алексей Тулупов.

О том, что власти готовы принять «самые жесткие» меры, чтобы затормозить продовольственную инфляцию, в марте сообщил премьер РФ Михаил Мишустин. Выступая с годовым отчетом в Думе, он напомнил, что регионы уже получили полномочия ограничивать наценку на базовые продукты питания, которые подорожали в прошлом году рекордно за 9 лет и продолжают дорожать с двузначной скоростью.

По мнению Тулупова, ограничение цен на хлеб может привести к банкротствам хлебозаводов и сокращению ассортимента, либо его замещению, как это было с куриными яйцами. «Начали регулировать цены на яйца — появился меланж (яичный полуфабрикат, смесь яичных белков и желтков.) Если дойдет до чего-то такого, то нарезной очень быстро пропадет из продажи», — сказал Тулупов.

По данным Росстата, в прошлом году пшеничный хлеб подорожал на 14,6% — в 1,5 раза быстрее общей инфляции, которую власти оценили в 9,5%. За январь-май текущего года рост цен на хлеб составил еще 6,2%, а накопленным итогом с начала войны превысил 35%.

Рост цен на хлеб «совсем не радует» самих хлебопеков, однако в среднем себестоимость производства в 2024 году выросла на 27%, жаловался ранее президент Российского союза пекарей Дмитрий Семенов. «Кредиты по нынешним ставкам стали неподъемными, чтобы их обслуживать, нужна высокая рентабельность, а у нас она составляет считанные проценты», — сетовал Семенов. Кроме того, по его словам, сказывается дефицит кадров, который доходит до 40% от штатной численности отдельных предприятий.

По словам Тулупова, основные затраты у производителей хлебобулочных изделий связаны с сырьем, зарплатами и логистикой. «На нее [логистику] мы тратим столько же, сколько на муку, если не больше», — говорит Тулупов. Хлеб — продукт категории ультрафреш, объясняет он, то есть товар с коротким сроком хранения, который как можно скорее должен быть доставлен в магазины.

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