Археологи раскапывают один из древнейших замков Беларуси – там будет музей 5.06.2025, 9:55

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Работы уже со старта принесли плоды в виде исторических артефактов.

Сотрудники Института истории НАН Беларуси приступили к важной работе – раскопкам на территории Заславского замка. Что могут найти ученые, рассказали в организации.

Работы будут проходить весь июнь, но могут быть продлены, если погода будет позволять, пишет «Точка».

Из-за масштабов территории – замок занимал площадь 200×100 м – раскопки проводят не только ученые. Привлечены рабочие, волонтеры и учащиеся.

На данном этапе археологи приступили к расчистке проезда в браму замка. Судя по фото, на начальном этапе уже удалось найти артефакт – нечто, похожее на перстень.

У историков на замок большие планы. Браму рассчитывают сначала законсервировать, а затем музеефицировать. По окончанию раскопок будет разработан соответствующий проект.

Туристам остается только ждать, потому что замок действительно особый для белорусской истории.

Уникальный Заславский замок

Достопримечательность под названием «Городище Вал» является небольшой горой около Спасо-Преображенской церкви в стиле Ренессанс. От него сейчас почти ничего не осталось

Однако сам объект является одним из самых ранних бастионных замков Беларуси и был построен еще польско-литовскими магнатами Глебовичами в XVI веке. По сути, он ровесник Мирского замка.

Со всех сторон объект был окружен рвом, а земляные бастионы и куртины замка были выложены камнем и кирпичом. Был только один вход с южной стороны через двухэтажную браму, имевшую каменные стены двухметровой толщины.

Имелся там и подземный ход, выложенный кирпичом, ведущий за пределы замка, выход из которого закрывался металлическими решетками. На случай осады был колодец.

К сожалению, не сохранилось фото или рисунков строения, потому что замок был сильно поврежден в середине XVII века. А к концу XIX столетия местные жители разобрали его по кирпичикам.

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