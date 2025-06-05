Лукашенко потерял инстинкт самосохранения 1 Андрей Бронишевский

5.06.2025, 10:42

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Украина может ответить.

На днях глава Госкомвоенпрома Беларуси Дмитрий Пантус обсудил с вице-премьером Татарстана Олегом Коробченко «сотрудничество в области беспилотных авиационных систем». Еще в марте Лукашенко обещал построить для России такой завод по производству беспилотников, которые они сами себе никогда не построят. За российские, конечно, деньги. Потому что запах денег напрочь отбивает у белорусских властей и здравый смысл, и инстинкт самосохранения. Хотя как раз сейчас инстинкту самосохранения пора бы уже включиться.

Апогей — впереди

Зарабатывать на крови украинцев белорусские власти в общем-то не стеснялись. Для Лукашенко эта война с самого начала была про его личный маленький профит – терминалы в порту Одессы, которые он должен был получить в награду за содействие путинской агрессии. С Киевом за три дня и портом Одессы, правда, не сложилось. Но белорусские власти нашли способ заработать на войне в Украине.

Сначала на войну ушли техника и лишние вооружения с белорусских складов. Потом подключилась белорусская промышленность. Чем дольше длится война в Украине, тем больше Беларусь в ней соучаствует.

«Мы очень плотно работаем с Российской Федерацией, кооперационные связи достигли своего апогея, и сегодня военно-техническое сотрудничество между нашими странами находится на своеобразном максимуме», — похвастался недавно Пантус.

Ну про апогей он, конечно, поскромничал. У апогея еще все впереди. Строительство завода на 100 тысяч дронов, которые Лукашенко пообещал за российские деньги, имеет все шансы стать таким апогеем. Если, конечно, не собьют на взлете. А очень даже могут.

Одна база — одна судьба

Потому что про апогей хвастался не только председатель белорусского Госкомвоенпрома. Апогей еще заметила украинская разведка.

«Белорусский ВПК стал приложением российского. Около 80 процентов белорусских предприятий ВПК интегрированы в российский ВПК. Это практически одна база», — сказал глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко.

А если одна база, значит и судьба тоже одна. Судьба российских военных заводов сейчас – быть мишенью для украинских атак. Беларусь в этом смысле остается тихой гаванью для российского военного производства. Не зря российские власти хотят построить в Беларуси свой гигантский завод дронов.

Но статус тихой гавани сохраняется благодаря доброй воле украинских властей. И еще немножко тем, что они не хотят рисковать открытием второго фронта. Но добрая воля – такая штука, которая имеет свойство заканчиваться. А белорусско-российское ВТС уже в таком апогее, что этот апогей может перевесить риски открытия второго фронта.

Тем более, что к потенциалу белорусского фронта в Украине относятся без уважения. Глава внешней разведки Украины оценил не только белорусско-российское ВТС, но и боеспособность белорусской армии.

«На сегодняшний день белорусская армия не способна на масштабные боевые действия», — сказал Иващенко.

И тут же дело не только в том, что такие слова обидны для белорусских генералов. Обиду белорусские генералы как-нибудь переживут. Не в первый раз. Главный риск тут в том, что соучастие в войне и бессильная армия – опасное сочетание.

Я вас предупреждал

Так что слова Иващенко про соучастие Беларуси в войне и белорусский военный потенциал стоит воспринимать как предупреждение. Тем более, что в последнее время об этом говорит не только глава украинской разведки.

Президент Зеленский уже не один раз пугал белорусских соседей тем, что с территории Беларуси на соседей готовится нападение. А соседи в принципе не против немножко испугаться. Так что если неизвестные дроны прилетят на белорусский военный завод, связанный с российской оборонкой, никто не будет возражать. На российские заводы они вот прилетают регулярно.

Можно, конечно, угрожать неотвратимым возмездием российскими ядерными боеголовками. Но угрозы уже никого не впечатляют. Да и красные линии, после атаки на российские стратегические бомбардировщики сдвинулись куда-то за горизонт.

Так что не стоило бы Госкомвоенпрому линий раз хвастаться своим апогеем. Хотя такой апогей все равно не скроешь. Поэтому пора уже включать инстинкт самосохранения.

Андрей Бронишевский, planbmedia.io

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