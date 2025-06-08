«Это не жить, а выживать»: белоруска потратила на продукты в мае меньше 30 долларов

«Это не жить, а выживать»: белоруска потратила на продукты в мае меньше 30 долларов1
- 8.06.2025, 9:51
Комментаторы ее не поняли.
Белоруска Ирина уверяет, что потратила на продукты в мае 93 рубля или около 29 долларов. По словам женщины, так она питается не первый месяц, а благодаря подобной диете смогла сбросить вес. Всем этим она делится в своем аккаунте в TikTok, снимая на видео каждый прием пищи и делясь итогами месяца. Рассказываем подробнее.
В начале июня Ирина подсчитала, сколько денег потратила в мае на продукты. По ее подсчетам, вышло 93,8 рубля. Или около 29 долларов. На видео женщина показывает тетрадь с таблицей, в которой записаны все ее расходы.
@irina_60_k Живу на 30 долларов месяц.01.06.25. #дефициткалорий #емихудею #дешевоисердито #худеюонлайн #хочуврек ♬ оригинальный звук - Irina_60_k
— Благодаря такому грамотному распределению денежных средств, я смогла похудеть на 11 килограмм за пять месяцев, — уверяет белоруска. — В июне хочу продолжить и снова жить на 30 долларов в месяц. Но теперь уже не сбрасывать вес (кстати, в мае минус два килограмма), а закрепить. У меня сейчас 65 килограмм.
Для этого (как и для экономии) Ирина заранее закупила продукты на месяц. Так, она выделила себе 800 грамм муки, по 200 грамм риса и вермишели, 100 грамм сахара и пшена, 82 грамма перловки и 75 грамм — манки.
— Я приготовила рыбу (заморозила ее здесь, на даче), вес — 378 грамм. В квартире в морозильнике еще килограмм рыбы, но я ее привезу тогда, когда съем эту, — продолжает женщина и показывает на другие пакеты. — Это рагу свиное, 534 грамма, 380 грамм шпика и куриная грудка, здесь ее 2,6 килограмма. И на квартире еще одна крупная, весом один килограмм. Итого на июнь я приготовила 3,6 килограмма куриной грудки.
Также Ирина купила кефир и молоко (обе бутылки по 900 грамм), 373 грамма сметаны, 180 грамм сливочного масла. После приготовления сырников у нее осталось 265 грамм творога, также на видео полупустая бутылка растительного масла и «немножечко» майонеза.
— Из бесплатных продуктов, которыми меня угостили, остался чай, кофе, мед, сало весом 168 грамм, кета — 40 грамм, — перечисляет белоруска. — Ну и такие овощи, которые я сама выращиваю, — картошка, свекла, морковь, лук, фасоль. А также консервация еще с прошлого года заготовлена.
@irina_60_k Обед- ужин 03.06.25.#дефициткалорий #емихудею #дешевоисердито #худеюонлайн #хочуврек ♬ оригинальный звук - Irina_60_k
В остальных своих роликах Ирина снимает каждый прием пищи (завтрак, обед и ужин), взвешивает и называет примерную стоимость. У таких видео набегает в среднем около тысячи просмотров. А вот рассказ о том, как прожить на 93 рубля целый месяц, оказался более популярным: за четыре дня его посмотрели 133 тысячи раз и оставили 740 комментариев. Вот, что пишут люди:
«Сейчас руководство страны насмотрится, и на 30 долларов в месяц будут жить все жители РБ».
«Сначала 9 дней, потом — 40 дней, удачи!»
«У меня собаке только на сухой корм в месяц уходит 230 рублей. Мне вас очень жалко».
«Завтра на таблетки больше отдаст денег, а здоровье не купишь. Отключи тогда холодильник — тоже 10 рублей в месяц наматывает. Там все равно пусто».
«А как вы бутылку молока на месяц растягиваете? Не прокисает за 30 дней? Как вы варите рис? Сколько крупинок на порцию? А перловку?»
«Представляю, какие у вас дефициты витаминов и минералов. Здоровья не купишь потом. Где брать йод, селен, цинк, витамин Д, С, В?»
«Полноценное питание — основа здоровья. Могут боком вылезти такие эксперименты».
«Что людьми движет так жить? Это не жить, а выживать. Сейчас решат вышестоящие органы, что мы просто зажрались».