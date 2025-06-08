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Ссора с Трампом: Маск заинтриговал загадочным твитом о развязке

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  • 8.06.2025, 10:22
  • 1,138
Ссора с Трампом: Маск заинтриговал загадочным твитом о развязке
Фото: Getty Images

Миллиардер намекнул, что появится информация, которая поставит точку в публичном скандале.

Похоже, конфликт основателя Tesla Илона Маска и президента США Дональда Трампа набирает новые обороты. Миллиардер оставил в социальной сети X загадочный твит.

«Интересная развязка наиболее вероятна», - написал Маск, не добавив деталей.

Илон Маск и Дональд Трамп поссорились из-за бюджетного законопроекта Республиканской партии, который миллиардер публично раскритиковал.

Он обвинил Трампа в непоследовательности и даже призвал к его импичменту. В ответ Трамп назвал Маска «неуважительным» и заявил, что не планирует возобновлять с ним отношения.

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