Ссора с Трампом: Маск заинтриговал загадочным твитом о развязке 3 8.06.2025, 10:22

1,138

Фото: Getty Images

Миллиардер намекнул, что появится информация, которая поставит точку в публичном скандале.

Похоже, конфликт основателя Tesla Илона Маска и президента США Дональда Трампа набирает новые обороты. Миллиардер оставил в социальной сети X загадочный твит.

«Интересная развязка наиболее вероятна», - написал Маск, не добавив деталей.

Илон Маск и Дональд Трамп поссорились из-за бюджетного законопроекта Республиканской партии, который миллиардер публично раскритиковал.

Он обвинил Трампа в непоследовательности и даже призвал к его импичменту. В ответ Трамп назвал Маска «неуважительным» и заявил, что не планирует возобновлять с ним отношения.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com