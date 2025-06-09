Молодой картофель в Беларуси продают вдвое дороже, чем в Польше
- 9.06.2025, 10:49
Сравнение цен на примере Гомеля.
Гомельчане в соцсетях продолжают выражать недовольство по поводу нехватки в магазинах картофеля по приемлемой цене, пишет «Флагшток».
Обещанного Минсельхозпродом отечественного молодого картофеля пока так и не появилось — ведомство анонсировало, что он поступит в продажу в июне.
Поэтому пока в гомельских магазинах предлагают только импортную картошку нового урожая. В «Евроопте» азербайджанский картофель реализуют по цене 5,25 рублей за килограмм, а после объявленной скидки в 25% — 3,89 руб.
Тем временем в соседней Польше, где схожий климат и погодные условия, местный ранний картофель уже вовсю продают. В минувшие выходные в одной из самых популярных сетей супермаркетов «Бедронка» молодая картошка с учетом скидки в 50% стоила 2,49 злотых — это менее 2 белорусских рублей, то есть почти вдвое дешевле, чем в «Евроопте».
Таким образом в Польше, где доходы населения значительно выше, чем в Беларуси, а цены на многие позиции товаров — ниже, теперь стал доступнее даже картофель — продукт, который считается традиционным для белорусов.