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Молодой картофель в Беларуси продают вдвое дороже, чем в Польше

  • 9.06.2025, 10:49
Молодой картофель в Беларуси продают вдвое дороже, чем в Польше

Сравнение цен на примере Гомеля.

Гомельчане в соцсетях продолжают выражать недовольство по поводу нехватки в магазинах картофеля по приемлемой цене, пишет «Флагшток».

Обещанного Минсельхозпродом отечественного молодого картофеля пока так и не появилось — ведомство анонсировало, что он поступит в продажу в июне.

Поэтому пока в гомельских магазинах предлагают только импортную картошку нового урожая. В «Евроопте» азербайджанский картофель реализуют по цене 5,25 рублей за килограмм, а после объявленной скидки в 25% — 3,89 руб.

Тем временем в соседней Польше, где схожий климат и погодные условия, местный ранний картофель уже вовсю продают. В минувшие выходные в одной из самых популярных сетей супермаркетов «Бедронка» молодая картошка с учетом скидки в 50% стоила 2,49 злотых — это менее 2 белорусских рублей, то есть почти вдвое дешевле, чем в «Евроопте».

Таким образом в Польше, где доходы населения значительно выше, чем в Беларуси, а цены на многие позиции товаров — ниже, теперь стал доступнее даже картофель — продукт, который считается традиционным для белорусов.

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