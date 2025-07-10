Последнее предупреждение Путину Телеграм-канал «СерпомПо»

10.07.2025, 10:37

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Фото: Getty Images

Песков завел старую шарманку.

Трамп снова пригрозил новыми разрушительными санкциями кремлевскому «великому геополитику», который весь этот год водит американского «великого миротворца» за нос, отказываясь идти на мирное соглашение с Украиной:

«Путин нам швыряет кучу д…ма. Звучит красиво, но на деле оказывается бессмысленно», — заявил президент США на пресс-конференции.

Топорные комплименты Трампа в адрес Путина в очередной раз сменились такими же упреками:

Путин не хороший человек, он плохой человек. Он убил много людей.

В связи с этим Трамп заявил о новых поставках оружия Украине, как он «дипломатично» отметил, оборонительного:

«Мы хотим поставлять оборонительное оружие, потому что Путин плохо обращается с людьми. Он убивает слишком многих. Поэтому мы отправляем Украине некоторое оборонительное оружие, и я это одобрил».

Также глава Белого дома сообщил, что «очень пристально» изучает сенатский законопроект о новых санкциях против России.

Один из главных его инициаторов сенатор Линдси Грэм поспешил заявить, что Трамп одобрил продвижение законопроекта о введении 500-процентных пошлин против стран, покупающих российские энергоресурсы. По словам Грэма, президент сказал: «Пора двигаться».

Обсуждение «адских» санкций ожидается в июле. То, что сенаторы примут закон (его лоббирует в том числе лидер республиканского большинства Джон Тьюн) сомнений мало, но последняя подпись остается за Трампом, о чем он не забыл небрежно напомнить:

«Это полностью на мой выбор. Они примут его полностью по моему выбору», - сказал он на заседании кабинета в Белом доме.

При этом Трамп снова нагнал тумана, заявив, что не собирается публично говорить о своих будущих действиях в отношении России, потому что хочет устроить «маленький сюрприз».

Однако продолжение всей этой риторики Трампа уже давно выглядит как анекдот про «последнее китайское предупреждение».

И даже уже не суть важно, почему он не решается надавить на контрагента, продолжающего утюжить Украину, и выкатывать раз за разом невыполнимый старый ультиматум. То ли потому, что он сам «агент Москвы», то ли потому, что сам мнит себя «великим геостратегом» с колодой «козырных карт», которыми на залитом кровью украинском «игральном столе» может «надуть» всех разом - Россию, Китай, ЕС, внутренних оппонентов...

Но спустя половину 2025 года в отсутствии сколько-нибудь серьезного прогресса и даже подвижек, все это выглядит несерьезно и неубедительно.

Путин, очевидно, относится к словам Трампа именно так.

Пресс-Песков по поводу новых угроз из Вашингтона завел старую шарманку:

«Москва к этому относится спокойно, у Трампа в целом достаточно жесткая стилистика. Трамп заявил, что решить украинский вопрос оказалось сложнее, чем он думал, Россия говорила об этом с самого начала. РФ рассчитывает на продолжение диалога с Вашингтоном и починку двусторонних отношений. Москва также рассчитывает, что США продолжат усилия по выводу украинского кризиса в политико-дипломатическую плоскость».

Здесь нет разногласий. Здесь есть желание решить проблему политико-дипломатическими средствами, и сделать это очень быстро, но сама сложность субстанции, сложность проблемы не позволяют это сделать моментально.

В общем, не верит Путин в твои пустые угрозы, Донни. Но самое страшное, что даже, если ты их реализуешь, ему это по большому счету все равно. Он такого уже наворотил во всем мире, так опустил собственную страну, что терять ему уже давно нечего, как и отступать больше некуда, да и отчитываться не перед кем.

Остается только рассчитывать на вечное везение и до конца стоять на СВОем - пока либо страна «ишак не сдохнет, либо падишах».

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