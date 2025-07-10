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Соболенко попала в скандал после вылета с Уимблдона

  • 10.07.2025, 21:40
Соболенко попала в скандал после вылета с Уимблдона

Белорусская теннисистка нервно отреагировала на действия соперницы.

В рамках полуфинала Уимблдона встречались первая ракетка мира Арина Соболенко и американка Аманда Анисимова (№ 12 WTA).

Анисимова сумела переиграть соперницу в трех сетах — 6:4, 4:6, 6:4.

Во время поединка прозошла скандальная ситуация. Анисимова в одном из решающих геймов выиграла очко после попадания мяча в трос, изменившего его направление.

Соболенко нервно отреагировала на этот момент и высказала свою претензию сопернице: «Почему ты не извинилась?».

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