Соболенко попала в скандал после вылета с Уимблдона
- 10.07.2025, 21:40
Белорусская теннисистка нервно отреагировала на действия соперницы.
В рамках полуфинала Уимблдона встречались первая ракетка мира Арина Соболенко и американка Аманда Анисимова (№ 12 WTA).
Анисимова сумела переиграть соперницу в трех сетах — 6:4, 4:6, 6:4.
Во время поединка прозошла скандальная ситуация. Анисимова в одном из решающих геймов выиграла очко после попадания мяча в трос, изменившего его направление.
Соболенко нервно отреагировала на этот момент и высказала свою претензию сопернице: «Почему ты не извинилась?».
At what point does the tennis community call out Sabalenka for her behavior? Here she is bullying Anisimova for not saying sorry for a net cord point. Let’s not forget her rudeness to Coco Gauff. #wimbledon #tennis pic.twitter.com/IPvlFXou2O— Tim Tyrrell (@TimTyrrellNY) July 10, 2025