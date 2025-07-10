Соболенко попала в скандал после вылета с Уимблдона 10.07.2025, 21:40

Белорусская теннисистка нервно отреагировала на действия соперницы.

В рамках полуфинала Уимблдона встречались первая ракетка мира Арина Соболенко и американка Аманда Анисимова (№ 12 WTA).

Анисимова сумела переиграть соперницу в трех сетах — 6:4, 4:6, 6:4.

Во время поединка прозошла скандальная ситуация. Анисимова в одном из решающих геймов выиграла очко после попадания мяча в трос, изменившего его направление.

Соболенко нервно отреагировала на этот момент и высказала свою претензию сопернице: «Почему ты не извинилась?».

At what point does the tennis community call out Sabalenka for her behavior? Here she is bullying Anisimova for not saying sorry for a net cord point. Let’s not forget her rudeness to Coco Gauff. #wimbledon #tennis pic.twitter.com/IPvlFXou2O — Tim Tyrrell (@TimTyrrellNY) July 10, 2025

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