DW: Россия готовится к «решающей битве» 13.07.2025, 11:57

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Названа ближайшая цель Кремля в войне с Украиной.

Россия в последнее время значительно усилила атаки дронов на Украину, и, по мнению экспертов, они являются частью российской кампании по масштабному наступлению этим летом.

Как пишет DW, при этом благодаря расширению производства дронов Россия теперь в состоянии сама осуществлять атаки такого уровня, не полагаясь на Иран.

«В настоящее время они производят тысячи дронов в месяц», — сообщил DW эксперт по военной технике Дэвид Гэмблинг. «Это количество может составить десятки тысяч, и этого достаточно, чтобы затопить большинство систем обороны, которые могут сбивать ракеты».

Тем не менее, полковник Маркус Райснер из австрийских вооруженных сил считает, что Россия не смогла бы проводить такие атаки без помощи других стран. Он добавил, что Китай поставляет детали для дронов, а Северная Корея — баллистические ракеты.

«Видно, что Россия полагается на своих союзников», — сказал он.

Чего добивается Россия

По мнению Райснера, у Путина есть две стратегические цели в его последних комбинированных атаках: уничтожить военно-промышленный комплекс Украины и повлиять на украинскую общественность.

«Целенаправленные атаки на население, которое должно быть еще больше ослаблено террором, являются косвенной попыткой оказать давление на украинское правительство», — считает он.

В свою очередь немецкий политолог Андреас Хайнеманн-Грюдер прогнозирует, что Россия начнет новое наступление этим летом,и , по его мнению, увеличение числа комбинированных атак является частью этой кампании.

«По его словам, цель России — вывести из строя украинскую противовоздушную оборону настолько, чтобы потери не могли быть компенсированы поставками из западных стран. Он добавил, что эти атаки могут также сигнализировать о том, что Россия готовится к «решающей битве», и что он не может исключить возможность того, что к концу года Россия заставит Украину подчиниться требованиям Кремля».

При этом все опрошенные эксперты заявляют DW, что для восстановления контроля на поле боя необходимы более решительные действия со стороны Запада.

Украина сейчас достигает хороших результатов в производстве собственных беспилотников, но все еще не может обойтись без поддержки, сказал полковник Райснер. «Ей нужна поддержка Запада, особенно в области специальных систем вооружения, таких как зенитные ракеты Patriot», — сказал он.

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