Гол Шкурина помог «Легии» взять Суперкубок Польши по футболу
- 13.07.2025, 21:39
Белорус реализовал выход один на один.
В воскресенье, 13 июля, в матче за Суперкубок Польши по футболу варшавская «Легия» встречалась с «Лехом» из Познани.
В составе команды из Варшавы белорусский форвард Илья Шкурин вышел на поле в стартовом составе.
В конце первого тайма нападающий, реализовав выход один на один, забил мяч. На 85-й минуте Шкурин был заменен. Столичная команда победила со счетом 2:1.
Для Шкурина это второй трофей за время выступления в «Легии». Ранее он стал обладателем Кубка Польши.