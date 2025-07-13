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Гол Шкурина помог «Легии» взять Суперкубок Польши по футболу

  • 13.07.2025, 21:39
Гол Шкурина помог «Легии» взять Суперкубок Польши по футболу

Белорус реализовал выход один на один.

В воскресенье, 13 июля, в матче за Суперкубок Польши по футболу варшавская «Легия» встречалась с «Лехом» из Познани.

В составе команды из Варшавы белорусский форвард Илья Шкурин вышел на поле в стартовом составе.

В конце первого тайма нападающий, реализовав выход один на один, забил мяч. На 85-й минуте Шкурин был заменен. Столичная команда победила со счетом 2:1.

Для Шкурина это второй трофей за время выступления в «Легии». Ранее он стал обладателем Кубка Польши.

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