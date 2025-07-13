Премьер Чехии написал письмо Фицо
- 13.07.2025, 22:59
Фиала попросил не блокировать санкции против России.
Премьер-министр Чехии Петр Фиала (ODS) обратился к премьер-министру Словакии Роберту Фицо с просьбой не блокировать 18-й пакет санкций ЕС против России.
Об этом сообщает Сеѕке noviny.
Отмечается, что в письме Фиала отметил, что это важно не только ради гражданского населения Украины, которое сталкивается с все более сильными российскими обстрелами, но и из-за «общей истории и болезненного опыта агрессивной политики и оккупации Москвы».
В комментарии агентству Фиала подтвердил, что написал письмо. Он отметил в нем, что во время международной конференции по вопросам восстановления Украины в Риме на этой неделе было понятно, что Словакия «становится все более изолированной», блокируя пакет санкций. Он попросил Фицо и его правительство разблокировать ситуацию.
«Не только из-за украинских гражданских, которые сталкиваются со все более сильными бомбардировками со стороны России. У нас есть общая история, а также общий болезненный опыт агрессивной политики Москвы и оккупации, организованной кремлевским режимом. В конце концов, мы имеем общий интерес в обеспечении безопасности наших стран и наших граждан. Сотрудничество государств в рамках ЕС и НАТО является важным условием для этого», — написал он.
На вопрос агентства Фиала также подтвердил, что письмо было отправлено.