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В Чечне показали странное видео с Кадыровым

  • 14.07.2025, 13:53
  • 5,344
В Чечне показали странное видео с Кадыровым

Правитель появился в кадре лишь на две секунды.

Чеченский государственный телеканал «Грозный» опубликовал видео со встречи главы республики Рамзана Кадырова с начальником местного управления ГАИ Идрисом Черхиговым. На видео, которое длится 35 секунд, самого Кадырова показывают только две секунды, пишет «Агентство».

️На Рамзане Кадырове камера останавливается на 2 секунды. Видно, как он смотрит в одну точку и безэмоциально говорит на чеченском языке. На других кадрах видео слышен голос Кадырова.

После 8 апреля Кадыров лишь один раз (4 июля) лично проводил совещания.

«Новая газета Европа» писала, что Кадырову в 2019 году поставили диагноз «некроз поджелудочной железы». К концу прошлого года, как утверждало издание, его состояние стабилизировалось. Однако из-за болезни Кадырова в республике стали активно готовиться к смене власти, писала газета в начале мая.

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