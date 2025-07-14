В Чечне показали странное видео с Кадыровым
- 14.07.2025, 13:53
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Правитель появился в кадре лишь на две секунды.
Чеченский государственный телеканал «Грозный» опубликовал видео со встречи главы республики Рамзана Кадырова с начальником местного управления ГАИ Идрисом Черхиговым. На видео, которое длится 35 секунд, самого Кадырова показывают только две секунды, пишет «Агентство».
️На Рамзане Кадырове камера останавливается на 2 секунды. Видно, как он смотрит в одну точку и безэмоциально говорит на чеченском языке. На других кадрах видео слышен голос Кадырова.
После 8 апреля Кадыров лишь один раз (4 июля) лично проводил совещания.
«Новая газета Европа» писала, что Кадырову в 2019 году поставили диагноз «некроз поджелудочной железы». К концу прошлого года, как утверждало издание, его состояние стабилизировалось. Однако из-за болезни Кадырова в республике стали активно готовиться к смене власти, писала газета в начале мая.
Чеченский телеканал показал встречу Кадырова с главой республиканского ГАИ, где глава Чечни появляется всего на две секунды— Новости «Агентства» (@agents_media) July 14, 2025
Чеченский государственный телеканал «Грозный» опубликовал видео со встречи главы республики Рамзана Кадырова с начальником местного управления ГАИ Идрисом… pic.twitter.com/p5ot0Jisc3