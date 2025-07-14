NYT: Трамп готов вооружить Украину

NYT: Трамп готов вооружить Украину4
- 14.07.2025, 14:12
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Это окончательная смена курса.
Почти через полгода после инаугурации президент США Дональд Трамп, который обещал «войны, которые мы завершаем» и «войны, в которые мы никогда не вступаем», неожиданно перешел к политике сдерживания России. Его команда готовит новые поставки вооружения Киеву, а также рассматривает новый пакет санкций против Кремля. Это сигнал измененной стратегии, пишет The New York Times.
Встреча с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, которая состоится в Белом доме, может стать первым испытанием нового курса. Ожидается, что Трамп официально объявит о переброске американского оружия Киеву через союзников в Европе.
«Это желанная смена риторики», — заявила сенатор Джин Шахин, ведущий демократ в Комитете Сената по международным отношениям — «Кажется, он, по крайней мере в своих недавних комментариях, осознает, что наконец это понимает — Владимир Путин играет с ним. Продлится ли это очень долго, — непонятно».
В Белом доме от комментариев воздерживаются. Пресс-секретарь Анна Келли не ответила прямо, или позиция Трампа теперь ближе к курсу Байдена, лишь отметив:
«В отличие от Байдена, президент Трамп сосредоточен на остановке убийств, и благодаря его лидерству Россия и Украина впервые за много лет ведут прямые переговоры».
От «у вас нет карт» до поставок оружия
Еще недавно Трамп обвинял самих украинцев в российском вторжении, а во время разговора с Владимиром Зеленским в Овальном кабинете заявил: «У вас нет карт». Он также одобрял отмену тарифов для России, называл Путина «сильным» и уверял, что Украина никогда не вступит в НАТО.
Теперь — другая риторика. После того как Трамп узнал, что Пентагон приостановил передачу некоторой оборонной помощи Киеву, он лично приказал ее возобновить. Это породило в Вашингтоне надежды на то, что президент, возможно, наконец поддержал стратегический курс Запада — изолировать Россию и усилить Украину. Однако аналитики предупреждают: реальной смены стратегии еще нет.
«Снятие паузы, хотя и является важным первым шагом, только высвобождает помощь, которая была разрешена во времена администрации Байдена», — отметил Дэвид Шимер, бывший директор по вопросам политики Восточной Европы в Совете нацбезопасности.
«Сейчас пришло время для этой администрации пойти дальше и принять устойчивую стратегию увеличения военной помощи Украине, усиление экономического давления на Россию и побуждение Путина к участию в содержательных переговорах, чтобы прекратить эту войну».
Личные обиды и разочарование Путиным
Аналитики предполагают, что причина смены курса Трампа — не столько геополитика, сколько личное разочарование. Ранее Трамп восхищался «жесткостью» Путина, однако надеялся на взаимность.
Вместо этого российский лидер отказался реагировать на попытки Трампа повлиять на ситуацию в Украине, что, как считается, стало «личным оскорблением» для президента США.
Своим знаменитым релятивизмом Трамп известен еще с 2017 года, когда в ответ на вопрос журналиста Fox News Билла О'Райли, который назвал Путина «убийцей», ответил:
«Убийц много... Вы думаете, что наша страна такая невинная?»
В 2022 году, когда Россия начала полномасштабную войну, Трамп не назвал это вторжение незаконным. Его видение мира выглядело как «сделка с недвижимостью» - признание за Кремлем всех оккупированных территорий.
Более того, при его администрации были свернуты усилия Министерства юстиции и Госдепартамента по документированию военных преступлений России.
Изменение риторики Трампа
После месяцев публичных комплиментов Трамп назвал слова Путина «бессмысленными» и возобновил поставки оружия Украине. Несколько дней назад Трамп неожиданно заявил, что разочарован Россией и планирует сделать в понедельник «важное заявление» по войне в Украине.
По данным американских СМИ, Трамп объявит в понедельник о новом плане по вооружению Украины, который, как ожидается, будет включать наступательное оружие.
«Это шоу Трампа. Он управляет автомобилем и поворачивает на ручном тормозе, когда хочет, чтобы вдруг все решили, что резко меняет путь», - прокомментировал предстоящее заявление корреспондент канала в США Марк Стоун.