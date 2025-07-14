NYT: Трамп готов вооружить Украину 4 14.07.2025, 14:12

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Это окончательная смена курса.

Почти через полгода после инаугурации президент США Дональд Трамп, который обещал «войны, которые мы завершаем» и «войны, в которые мы никогда не вступаем», неожиданно перешел к политике сдерживания России. Его команда готовит новые поставки вооружения Киеву, а также рассматривает новый пакет санкций против Кремля. Это сигнал измененной стратегии, пишет The New York Times.

Встреча с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, которая состоится в Белом доме, может стать первым испытанием нового курса. Ожидается, что Трамп официально объявит о переброске американского оружия Киеву через союзников в Европе.

«Это желанная смена риторики», — заявила сенатор Джин Шахин, ведущий демократ в Комитете Сената по международным отношениям — «Кажется, он, по крайней мере в своих недавних комментариях, осознает, что наконец это понимает — Владимир Путин играет с ним. Продлится ли это очень долго, — непонятно».

В Белом доме от комментариев воздерживаются. Пресс-секретарь Анна Келли не ответила прямо, или позиция Трампа теперь ближе к курсу Байдена, лишь отметив:

«В отличие от Байдена, президент Трамп сосредоточен на остановке убийств, и благодаря его лидерству Россия и Украина впервые за много лет ведут прямые переговоры».

От «у вас нет карт» до поставок оружия

Еще недавно Трамп обвинял самих украинцев в российском вторжении, а во время разговора с Владимиром Зеленским в Овальном кабинете заявил: «У вас нет карт». Он также одобрял отмену тарифов для России, называл Путина «сильным» и уверял, что Украина никогда не вступит в НАТО.

Теперь — другая риторика. После того как Трамп узнал, что Пентагон приостановил передачу некоторой оборонной помощи Киеву, он лично приказал ее возобновить. Это породило в Вашингтоне надежды на то, что президент, возможно, наконец поддержал стратегический курс Запада — изолировать Россию и усилить Украину. Однако аналитики предупреждают: реальной смены стратегии еще нет.

«Снятие паузы, хотя и является важным первым шагом, только высвобождает помощь, которая была разрешена во времена администрации Байдена», — отметил Дэвид Шимер, бывший директор по вопросам политики Восточной Европы в Совете нацбезопасности.

«Сейчас пришло время для этой администрации пойти дальше и принять устойчивую стратегию увеличения военной помощи Украине, усиление экономического давления на Россию и побуждение Путина к участию в содержательных переговорах, чтобы прекратить эту войну».

Личные обиды и разочарование Путиным

Аналитики предполагают, что причина смены курса Трампа — не столько геополитика, сколько личное разочарование. Ранее Трамп восхищался «жесткостью» Путина, однако надеялся на взаимность.

Вместо этого российский лидер отказался реагировать на попытки Трампа повлиять на ситуацию в Украине, что, как считается, стало «личным оскорблением» для президента США.

Своим знаменитым релятивизмом Трамп известен еще с 2017 года, когда в ответ на вопрос журналиста Fox News Билла О'Райли, который назвал Путина «убийцей», ответил:

«Убийц много... Вы думаете, что наша страна такая невинная?»

В 2022 году, когда Россия начала полномасштабную войну, Трамп не назвал это вторжение незаконным. Его видение мира выглядело как «сделка с недвижимостью» - признание за Кремлем всех оккупированных территорий.

Более того, при его администрации были свернуты усилия Министерства юстиции и Госдепартамента по документированию военных преступлений России.

Изменение риторики Трампа

После месяцев публичных комплиментов Трамп назвал слова Путина «бессмысленными» и возобновил поставки оружия Украине. Несколько дней назад Трамп неожиданно заявил, что разочарован Россией и планирует сделать в понедельник «важное заявление» по войне в Украине.

По данным американских СМИ, Трамп объявит в понедельник о новом плане по вооружению Украины, который, как ожидается, будет включать наступательное оружие.

«Это шоу Трампа. Он управляет автомобилем и поворачивает на ручном тормозе, когда хочет, чтобы вдруг все решили, что резко меняет путь», - прокомментировал предстоящее заявление корреспондент канала в США Марк Стоун.

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