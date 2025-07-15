Ралли «Шелковый путь»: грузовик «МАЗ-СПОРТавто» застрял в лесу
- 15.07.2025, 11:18
Самостоятельно выбраться спортсменам не удалось.
На третьем этапе ралли «Шелковый путь» экипаж белорусской команды «МАЗ-СПОРТавто» под управлением Павла Мурылева столкнулся с серьезными трудностями.
На одном из сложных участков трассы грузовик соскользнул с маршрута и застрял в лесу.
Самостоятельно выбраться спортсменам не удалось – за это команда получила временной штраф.
Неудачно сложился этап и для двух экипажей «КАМАЗ-мастер», которые сошли с дистанции из-за проблем с трансмиссией.
Несмотря на технические сложности в команде, победу на этапе одержал экипаж Антона Шибалова («КАМАЗ-мастер»), прошедший трассу за 2 часа 30 минут 7 секунд. Второе место занял Эдуард Николаев (+4 минуты 50 секунд), также представляющий «КАМАЗ-мастер».
Замкнул тройку лидеров Сергей Вязович («МАЗ-СПОРТавто»), уступив победителю 5 минут 3 секунды.
Этот результат позволил Шибалову перехватить у Вязовича лидерство в общей таблице зачета грузовиков.