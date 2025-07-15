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Ралли «Шелковый путь»: грузовик «МАЗ-СПОРТавто» застрял в лесу

  • 15.07.2025, 11:18
Ралли «Шелковый путь»: грузовик «МАЗ-СПОРТавто» застрял в лесу
иллюстративное фото

Самостоятельно выбраться спортсменам не удалось.

На третьем этапе ралли «Шелковый путь» экипаж белорусской команды «МАЗ-СПОРТавто» под управлением Павла Мурылева столкнулся с серьезными трудностями.

На одном из сложных участков трассы грузовик соскользнул с маршрута и застрял в лесу.

Самостоятельно выбраться спортсменам не удалось – за это команда получила временной штраф.

Неудачно сложился этап и для двух экипажей «КАМАЗ-мастер», которые сошли с дистанции из-за проблем с трансмиссией.

Несмотря на технические сложности в команде, победу на этапе одержал экипаж Антона Шибалова («КАМАЗ-мастер»), прошедший трассу за 2 часа 30 минут 7 секунд. Второе место занял Эдуард Николаев (+4 минуты 50 секунд), также представляющий «КАМАЗ-мастер».

Замкнул тройку лидеров Сергей Вязович («МАЗ-СПОРТавто»), уступив победителю 5 минут 3 секунды.

Этот результат позволил Шибалову перехватить у Вязовича лидерство в общей таблице зачета грузовиков.

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