В Гомельской области выпустили рекомендации на случай обнаружения обломков беспилотников

В Гомельской области выпустили рекомендации на случай обнаружения обломков беспилотников2
- 16.07.2025, 20:07
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В Беларусь все чаще залетают российские боевые дроны.
Рекомендации на случай обнаружения упавших беспилотников опубликовали в Ельске. Местный военком Дмитрий Русецкий рассказал порядок действий районной газете «Народны голас».
Отмечается, что дроны «разбиваются в случае успешно совершенной атаки или при работе средств ПВО». Даже после приземления устройства могут быть опасны.
Военком Русецкий посоветовал: «при обнаружении частей беспилотника следует обратиться к дежурному РОВД по телефону 102». Далее привел порядок того, что надо сообщить:
свою фамилию, имя, отчество (если таковое имеется);
наименование объекта и его точный адрес (местоположение);
характер поведения летательного аппарата;
наличие системы видеонаблюдения на месте, а также другие сведения по запросу уполномоченного органа;
отойти на безопасное расстояние;
не фотографировать беспилотник;
не звонить вблизи него по мобильному телефону;
по возможность не допускать к нему других лиц до приезда оперативных служб.
По информации издания «Флагшток», за прошедшую неделю, с 7 по 13 июля, зафиксировано не менее 59 залетов российских БПЛА в Беларусь. Это рекордное число. За весь июнь было зафиксировано 17 таких случаев, в предыдущие месяцы — еще меньше. Число вторжений в июле приближается к количеству января 2025 года, когда произошло минимум 94 залета.
Жители Гомеля слышали в небе характерный звук «Шахеда» 9 и 10 июля. Жители Речицкого района видели, как 11 июля истребитель гонялся за дроном, но звуков сбития не слышали.
Однако поражение сразу трех дронов было замечено в одни сутки, 12 июля, в Гомельском, Лоевском районах и, предположительно, на границе Гомельской и Брестской областей.
О сбитии БПЛА над Зябровкой Гомельского района около одного часа ночи сообщал Флагшток. Также ночью был ликвидирован беспилотник в районе деревни Мохов Лоевского района, по данным «Позірка».
Напомним, в середине апреля сообщалось о том, что в Беларуси с начала года сбили 18 беспилотников самолетного типа.
«Только за 2025 год зафиксировали 128 нарушений государственной границы в воздушном пространстве. У нас боевое применение — 23 раза. Наши дежурные силы уничтожили 18 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — рассказывал командующий ВВС и ПВО Андрей Лукьянович.
Ранее замглавы МВД и командующий внутренними войсками (они занимаются в том числе разминированием) Николай Карпенков сообщал, что в Беларуси практически каждую неделю падают дроны, которые приходится разминировать.