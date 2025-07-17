Жители «Новой Боровой» выступили против цирка-шапито 17.07.2025, 11:31

Сотрудников обвинили в жестоком обращении с животными.

На днях в «Новой Боровой» начали устанавливать шатер брестского цирка-шапито «Арлекин». Он уже давно гастролирует по Беларуси и раньше не сталкивался с серьезными проблемами. Однако в Минске все пошло иначе. Как рассказали местные жители, появление цирка в микрорайоне их возмутило. Сотрудников обвинили в жестоком обращении с животными, а на место даже вызывали милицию. В ситуации разбирались журналисты onlíner.by.

«Подобных цирков вообще не должно быть в цивилизованном мире»

Одна из местных жительниц рассказала, что передвижной цирк начали устанавливать на пустыре между костелом святого Франциска и «Школой будущего» несколько дней назад. Об этом активно писали в локальных чатах. В понедельник женщина проезжала мимо по улице Авиационной — увиденное ей не понравилось.

— Рядом не было никакого загона, и верблюды были привязаны к дому на колесах, поблизости ходили люди. Меня это очень сильно удивило и возмутило, — говорит собеседница. — Подобные развлекательные заведения не являются для меня сюрпризом на территории нашей страны, но когда ты живешь в «Новой Боровой», привыкаешь к комьюнити. Здесь дружелюбные и современные жители, развита петс-среда. Люди понимают, что хорошо, а что плохо. И появление в нашем районе этого развлекательного комплекса нас возмутило. Таких цирков вообще не должно быть в цивилизованном мире. С каждым годом стран, запрещающих подобные развлечения, становится больше, а, к примеру, в Германии в цирках животных уже начали заменять голограммой. Весь цинизм в том, что шапито расположили прямо рядом со школой. Дети все видят.

Девушка рассказывает, что ей удалось поговорить с администратором «Арлекина».

— Человек считает, что ничего плохого не происходит, что диким животным нормально живется в клетках, они с радостью выполняют трюки. Наверняка верблюдам, которые живут в трейлере размером с небольшую фуру, недостаточно пространства, чтобы закрывать свои потребности. В афише есть медведь. Где он живет, мне не показали, но могу предположить, что тоже не в очень хороших условиях. На вопрос, жалко ли им животных и не сталкивались ли они с недовольством неравнодушных людей, я услышала: «Жаловались. Ничего. 25 лет работаем». Оправдывают все тем, что работают ради детей и дети важнее.

По словам собеседницы, она попыталась оставить запись в книге замечаний и предложений, однако ей ее не предоставили.

— Выяснилось, что она находится в Бресте, и в качестве альтернативы мне предложили написать на личную электронную почту с доменным именем gmail.com. Я уверена, что жалоб от людей было бы очень много, если бы все они не уходили на эту почту, к которой нет доступа у соответствующих органов. Ну а в Брест ради записи, конечно же, никто не поедет.

Собеседница добавила, что жители района обратились с запросами в компанию «А-100 Девелопмент», которая является застройщиком и обслуживающей организацией микрорайона. В ответе активистам сообщили, что разрешение на установку шапито выдали местные органы власти. Теперь женщина готовит новую жалобу и надеется привлечь к подписи других неравнодушных жителей.

«Претензия была в том, что в цирке есть животные»

Когда журналисты приехали к цирку, увидели несколько траков, автодомов, разобранный купол и верблюдов, гулявших в загоне под навесом. Поговорить согласился Иван, администратор «Арлекина»:

— На установку цирка-шапито на этой площадке мы сначала взяли согласие в Боровлянском сельсовете и на его основании получили согласование у Минского райсполкома, запланировали гастроли и приехали сюда. Со вчерашнего дня потихоньку начали разворачиваться. Как только заехали первые грузовые машины, караваны, с претензиями прибежала девушка. Она говорила про условия содержание медведя, хотя его вообще не было. Здесь были только верблюды.

— Одна из основных претензий в том, что вы содержите животных в ужасных условиях.

— Претензия была в том, что в цирке в целом есть животные. В каких условиях они содержатся, люди не могли видеть. Их тут, как говорил, еще не было.

— Нам рассказали, что верблюд был привязан к машине. Это действительно так?

— Когда выгрузили одного верблюда и начали выгружать другого, мы первого на пять минут привязали, чтобы не убежал. Тогда даже загон сделан не был. Но собачек ведь тоже привязывают к чему-то, когда люди заходят в магазин. И никто ведь ничего не говорит о том, что их привязывают. Потом местные жители могли видеть, что верблюды просто гуляли по территории.

По словам собеседника, девушка вызвала милицию, но протокола составлено не было и они уехали.

— У нас же нарушений никаких нет — все согласования и разрешения получены. Милиция тоже была проинформирована, что мы будем здесь располагаться, — добавил администратор.

— А как часто вы получаете претензии от зоозащитников?

— Вопросов о том, что мы жестоко обращаемся с животными или их кто-то бил, нам не поступало. Но были ситуации, когда цирк еще не заехал, а на афишах уже появлялись наклейки с текстом вроде: «Не ходите в цирк! Там мучают животных». Но это было очень давно — еще до 2020 года.

«Пришла претензия о том, что мы занимаемся самозахватом»

Несмотря на все разрешения, шапито в «Новой Боровой» работать все-таки не будет. Как рассказал Иван, «Арлекин» готовится переехать на новую площадку.

— В согласовании было написано, что это земли общего пользования, а в итоге выяснилось, что территорией владеет компания «А-100». Об этом мы вообще не знали, и нас никто не проинформировал. И во вторник во второй половине дня нам пришла претензия от «А-100» о том, что мы занимаемся самозахватом. Но мы ведь не самостоятельно сюда стали — нам дали разрешение. Согласование поменяли, и теперь мы переезжаем на другое место — в район улицы Лопатина. Как и планировали, первое выступление дадим 18 июля.

Ответ А-100: «Мы получили большое количество сообщений от обеспокоенных»

Журналисты также обратились за комментарием к представителю компании «А-100» и получили следующий ответ:

— Размещение цирка-шапито в «Новой Боровой», на территории перспективной застройки между католическим храмом и «Школой будущего», не осталось незамеченным для жителей района. Мы получили большое количество обращений через социальные сети и мобильное приложение «А-100 Комфорт» от неравнодушных соседей, обеспокоенных появлением цирка, особенно в связи с использованием животных. Мы сразу же приступили к поиску разумного решения. Было направлено письмо организатору цирка и в местный исполком, чтобы найти выход из сложившейся ситуации. Мы благодарны органам местной власти за оперативное реагирование и помощь в достижении компромисса, который учитывает интересы всех сторон. Для нас важно, чтобы «Новая Боровая» оставалась комфортным и гармоничным местом для жизни каждого жителя».

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