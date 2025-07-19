Израиль и Сирия договорились о прекращении огня
- 19.07.2025, 8:19
При поддержке США.
Израиль и Сирия договорились о прекращении огня при поддержке Соединенных Штатов Америки.
Об этом сообщает 12-й канал израильского ТВ.
Отмечено, что соответствующую информацию подтвердил спецпредставитель США по Сирии Том Барак.
Администрация президента США Дональда Трампа выступала посредником в переговорах между сторонами. По словам Барака, Вашингтон выразил обеспокоенность тем, что продолжающийся кризис может еще больше дестабилизировать ситуацию в регионе и нанести ущерб американским дипломатическим усилиям в Сирии.
«Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Сирии Ахмед Аш-Шараа при поддержке США договорились о прекращении огня», - сообщил Барак.
По его словам, соглашение о прекращениии огня между Израилем и Сирией поддерживают Турция, Иордания и другие соседи.
«Мы призываем друзов, бедуинов и суннитов сложить оружие и вместе с другими меньшинствами построить новую единую сирийскую идентичность, а также одновременно мир и процветание со своими соседями», - призвал Барак.