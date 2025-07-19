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Израиль и Сирия договорились о прекращении огня

  • 19.07.2025, 8:19
Израиль и Сирия договорились о прекращении огня

При поддержке США.

Израиль и Сирия договорились о прекращении огня при поддержке Соединенных Штатов Америки.

Об этом сообщает 12-й канал израильского ТВ.

Отмечено, что соответствующую информацию подтвердил спецпредставитель США по Сирии Том Барак.

Администрация президента США Дональда Трампа выступала посредником в переговорах между сторонами. По словам Барака, Вашингтон выразил обеспокоенность тем, что продолжающийся кризис может еще больше дестабилизировать ситуацию в регионе и нанести ущерб американским дипломатическим усилиям в Сирии.

«Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Сирии Ахмед Аш-Шараа при поддержке США договорились о прекращении огня», - сообщил Барак.

По его словам, соглашение о прекращениии огня между Израилем и Сирией поддерживают Турция, Иордания и другие соседи.

«Мы призываем друзов, бедуинов и суннитов сложить оружие и вместе с другими меньшинствами построить новую единую сирийскую идентичность, а также одновременно мир и процветание со своими соседями», - призвал Барак.

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