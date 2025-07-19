Легион «Свобода России» прорвался на 30 км в тыл врага и уничтожил «кадыровцев»
- 19.07.2025, 12:14
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Стали известны детали рейда.
17 июля диверсионно-разведывательная группа Легиона «Свобода России» осуществила глубокое проникновение более чем на 30 км в тыл временно оккупированной территории Украины в Запорожской области.
Как сообщили в пресс-службе Легиона, целью операции была деморализация противника и ликвидация боевиков из подразделения «Ахмат», которых в заявлении называют «предателями ичкерийского народа».
В ходе операции в результате точечного подрыва служебного автомобиля были уничтожены по меньшей мере три кадыровца. Кроме того, легионеры собрали ценную разведывательную информацию о логистических маршрутах, имеющейся технике и местах расположения командных пунктов противника.
Как указано в отчете, все участники операции сейчас находятся в безопасности, а сам рейд назван полностью успешным.