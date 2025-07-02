В Варшаве на Павла Латушко опрокинули урну с мусором

В Варшаве на Павла Латушко опрокинули урну с мусором8
- 2.07.2025, 16:44
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Напавший кричал: «Предатель! Убийца!»
Молодой человек подбежал с урной с мусором к Павлу Латушко и опрокинул ее на него. Инцидент произошел в здании Варшавского университете, где проходило празднование 35-летия Studium Europy Wschodniej.
Напавший по-польски кричал: «Предатель! Убийца! Он хотел сжечь оппозиционеров».
Выступая с трибуны, Латушко объяснил собравшимся, что «это провокация режима Лукашенко» и что накануне диктатор по белорусскому телевидению обвинил Латушко в том, что тот после выборов в августе 2020 года «хотел собрать в одном здании всех оппозиционеров и сжечь их», а затем «стать единственным лидером оппозиции».
Глава НАУ сказал, что на тот момент момент он был директором государственного театра имени Янки Купалы и «не имел никакого отношения к оппозиции», планов кого-то сжигать у него не было.
По различным данным, мусорную урну на Латушко опрокинул Евгений Казанцев, который ранее находился на стажировке в Варшавском университете.