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В Варшаве на Павла Латушко опрокинули урну с мусором

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  • 2.07.2025, 16:44
  • 3,664
В Варшаве на Павла Латушко опрокинули урну с мусором

Напавший кричал: «Предатель! Убийца!»

Молодой человек подбежал с урной с мусором к Павлу Латушко и опрокинул ее на него. Инцидент произошел в здании Варшавского университете, где проходило празднование 35-летия Studium Europy Wschodniej.

Напавший по-польски кричал: «Предатель! Убийца! Он хотел сжечь оппозиционеров».

Выступая с трибуны, Латушко объяснил собравшимся, что «это провокация режима Лукашенко» и что накануне диктатор по белорусскому телевидению обвинил Латушко в том, что тот после выборов в августе 2020 года «хотел собрать в одном здании всех оппозиционеров и сжечь их», а затем «стать единственным лидером оппозиции».

Глава НАУ сказал, что на тот момент момент он был директором государственного театра имени Янки Купалы и «не имел никакого отношения к оппозиции», планов кого-то сжигать у него не было.

По различным данным, мусорную урну на Латушко опрокинул Евгений Казанцев, который ранее находился на стажировке в Варшавском университете.

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