Усик победил Дюбуа и стал абсолютным чемпионом мира 20.07.2025, 8:13

Фото: Getty Images

Как прошел бой века.

Александр Усик победил Даниэля Дюбуа в напряженном зрелищном бою-реванше на переполненном до отказа «Уэмбли». Украинец стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе в четырехпоясную эру, забрав пояса WBA, WBO и WBC и IBF.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию боксерского поединка, который ранее СМИ окрестили «боем века».

Как прошел бой-реванш Усик - Дюбуа

Перед началом поединка Гимн Украины а капелла спела Надя Дорофеева. Получилось очень мощно!

Сам же Александр начинал выходить в ринг сначала под «Ave Maria» в исполнении Tommee Profitt и Stanaj - современную интерпретацию классической молитвы, которая перетекла в песню Василия Жадана «Браття» - трек, который у миллионов ассоциируется именно с выходом Усика на бой.

Бой начался с ожидаемого давления со стороны Дюбуа. Помня о спорном моменте с ударом ниже пояса в первом бою, британец с первых раундов пытался работать по корпусу украинца, используя свое преимущество в габаритах. Усик, в свою очередь, действовал осторожно, работая на ногах.

Первые три раунда прошли больше в тактической борьбе, однако Усик все же был убедительнее.

Перелом в бою наступил в пятом раунде. Александр нашел свой ритм и начал разбивать защиту британца своими фирменными многоударными комбинациями. Скорость и боксерский интеллект украинца стали для Дюбуа неразрешимой задачей.

Британец начал пропускать все больше чистых ударов, замедляться и терять уверенность. Это привело к двум нокдаунам и нокауту.

Таким образом, для победы Усику понадобилось 15 минут.

Сейчас в активе Усика 24 боя на профессиональном ринге, из которых 24 победы и ноль поражений.

Отметим один милый нюанс: Усик прибыл на бой с талисманом от своей дочери - игрушкой Лиолой, которая придает ему сил и воодушевления.

После боя Усика поздравили тысячи украинцев в соцсетях. В том числе и президент Владимир Зеленский.

Он поблагодарил Александра «за силу, вдохновение», которые чемпион дает «всей стране с каждой своей победой».

«Спасибо, что каждый бой с Украиной в сердце. Поздравляю с победой - тебя, страну, всех, кто болел», - написал Зеленский в Facebook.

Сколько заработали Усик и Дюбуа

Поединок между Усиком и Дюбуа стал самым прибыльным в карьере как украинца, так и британца.

По информации инсайдеров, общий призовой фонд поединка достиг невероятной суммы в более 200 млн долларов, из которых Усик должен получить на выходе львиную долю - 65% от общего фонда, а именно 132,28 млн. Его соперник заработал 35% - около 71,22 млн.

Эти суммы выводят обоих боксеров на совершенно новый финансовый уровень. Для обоих спортсменов это абсолютные рекорды в карьере. До этого самым высоким гонораром для Усика были 114 млн долларов, которые он получил за бой-реванш против Тайсона Фьюри.

Для Дюбуа этот заработок является еще большим скачком, ведь его предыдущий рекорд составлял всего около 13 млн долларов, полученных за бой против Энтони Джошуа.

Такие астрономические суммы стали возможными благодаря популярности Усика в мире, большим продажам билетов на «Уэмбли», правам на трансляцию и глобальному спросу на платные трансляции (PPV) - сегодняшний бой смотрели поклонники бокса в более чем 100 странах.

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