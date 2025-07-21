«Таблетки Лукашенко уже не помогают» 7 21.07.2025, 15:39

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Диктатору с каждым днем все хуже.

На селекторном совещании по вопросам уборочной кампании, которое 18 июля собрал Лукашенко, произошла перепалка.

Глава Комитета госконтроля Василий Герасимов заявил, что якобы витебские чиновники скрыли от него информацию о кадровом дефиците в сельском хозяйстве, те возразили, что это неправда.

Сам Лукашенко разразился гневной тирадой и поручил председательнице «совета республики» Наталье Кочановой «разобраться в ситуации».

Читатели сайта Charter97.org в комментариях высказали свое мнение на этот счет. Приводим некоторые из них:

«Как мерзкие пауки в банке».

«Осенью, когда цены на продукты взлетят в 2-3 раза, будет настоящая продовольственная катастрофа. Опять лукашенковские чиновники врут об урожае. Заморозки, постоянные дожди и ураганы, а у них урожай прогнозируется выше уровня прошлого года. В реальности же больше половины урожая потеряно».

«Ё-моё, целое совещание про нехватку 40-ка комбайнеров, - это безусловно уровень».

«А в это время в Европе сельское хозяйство работает нормально без всяких колхозов, совещаний, разносов и наручников. Хватает и техники, и кадров, и урожая».

«Банда стрелочников, которые только и знают: как на кого-то вину спихнуть да узурпатора в зад поцеловать».

«И это длится уже 30 лет. Лысая резина уже всем надоела».

«Таблетки Лукашенко уже не помогают».

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