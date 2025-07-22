Пенсионерка под Гомелем устроила коровник во дворе многоэтажки 4 22.07.2025, 17:44

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Соседей это не устроило.

Жительница поселка Большевик (Гомельский район) решила обзавестись своим хозяйством. Все бы ничего, но она жила в многоквартирном доме, а коровник устроила прямо во дворе, пишет «Точка»

Там она «поселила» сразу семь коров и одного быка. Такую «ферму» пенсионерка оборудовала прямо между жилыми домами.

Вместо коровника у животных был ветхий сарай, к тому же – построенный самовольно.

Коровы содержались в ужасных условиях. Зимой они страдали от холода и антисанитарии, у них не было соломенной подстилки, полноценного выгула и питания, а летом животные стояли по колено в грязи и навозной жиже.

Чем закончилось дело

В итоге на запах и такие условия содержания животных соседи пожаловались в исполком.

Хозяйка проигнорировала полученные от местной власти предписания.

«Дело дошло до суда, который постановил выкупить дворовую «ферму» и передать профессиональному хозяйству», – рассказали в главном управлении юстиции Гомельского облисполкома.

Животных переселили на новое место под контролем судебных исполнителей отдела принудительного исполнения Гомельского района.

Самовольно построенные сараи снесут.

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