Турецкие СМИ: Кадыров чуть не утонул 25.07.2025, 10:57

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Рамзан Кадыров

Его доставили в больницу в Бодруме.

Глава Чечни Рамзан Кадыров, которого вчера спасли сотрудники береговой охраны в Бодруме, был доставлен в больницу на скорой помощи, пишет Haberler.com.

Инцидент произошел в пятизвездочном отеле в районе Кайнар в Бодруме во второй половине дня 24 июля.

Рамзан Кадыров внезапно начал задыхаться после того, как зашел в воду. Персонал, находившийся рядом и заметивший ситуацию, вызвал медицинские службы. Быстро прибывшие на место команды оказали помощь Кадырову.

Кадыров впоследствии был доставлен в частную больницу на скорой помощи.

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