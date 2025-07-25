Турецкие СМИ: Кадыров чуть не утонул
- 25.07.2025, 10:57
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Его доставили в больницу в Бодруме.
Глава Чечни Рамзан Кадыров, которого вчера спасли сотрудники береговой охраны в Бодруме, был доставлен в больницу на скорой помощи, пишет Haberler.com.
Инцидент произошел в пятизвездочном отеле в районе Кайнар в Бодруме во второй половине дня 24 июля.
Рамзан Кадыров внезапно начал задыхаться после того, как зашел в воду. Персонал, находившийся рядом и заметивший ситуацию, вызвал медицинские службы. Быстро прибывшие на место команды оказали помощь Кадырову.
Кадыров впоследствии был доставлен в частную больницу на скорой помощи.