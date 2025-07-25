В России резко выросли продажи препаратов от алкоголизма 6 25.07.2025, 14:17

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В деньгах динамика оказалась еще более выраженной.

Россияне резко увеличили покупки препаратов для лечения алкогольной зависимости: в январе—июне 2025 года в рознице было реализовано 553 200 упаковок соответствующих средств, или на 13,5% больше, чем за тот же период прошлого года. Это следует из данных аналитической компании RNC Pharma, которые приводят «Ведомости». В деньгах динамика оказалась еще более выраженной: рост составил 37,8% год к году — до 539,6 млн руб. Для сравнения: в 2024 году было продано около 1 млн упаковок препаратов против алкоголизма на 878,1 млн руб.

В аптечных сетях подтвердили рост спроса на средства для лечения алкогольной зависимости. В «Ригла» по итогам первых шести месяцев года реализовали такие медикаменты более чем на 44 млн руб., что на 48% превышает объемы аналогичного период прошлого года. В натуральном выражении продажи увеличились примерно на 29%. Однако абсолютные значения в сети не привели. В «Здравсити» также без раскрытия конкретных цифр сообщили о росте спроса на подобные средства за этот же период на 53% в рублях и на 32% в упаковках. По словам исполнительного директора RNC Pharma Николая Беспалова, в России растет число людей, которые обращаются за медикаментозной помощью для борьбы с алкоголизмом. Это объясняется тем, что такие препараты стоят относительно дешево по сравнению с услугами наркологических служб, говорит психиатр-нарколог медицинского центра «UNI клиник» Александра Панова.

Но есть и другая причина — многие граждане обеспокоены тем, что в этом году власти ужесточили контроль за передачей данных о пациентах в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения (ЕГИЗ), добавляет Панова. Она напомнила, что с 1 марта 2026 года в реестр будут включать сведения о пациентах с психическими расстройствами и расстройствами поведения, вызванными в том числе употреблением алкоголя. Это может также затронуть пациентов, которые обращались в частные клиники из-за наркологических и психиатрических заболеваний, чтобы сохранить конфиденциальность диагноза от работодателя и соцслужб.

Ранее в России зафиксировали увеличение потребления алкоголя после нескольких лет спада. По данным Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Минздрава, показатель в марте этого составил 8,41 л на человека, что на 2,4% выше прошлогоднего значения (8,21 л). По итогам 2024 года продажи крепкого алкоголя в России (кроме водки) подскочили на 10,2%, достигнув 3,2 литра на душу населения в год. Это рекордный показатель с 2017 года.

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