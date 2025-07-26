Reuters: Европарламент рассмотрит отказ от российского газа на год раньше 26.07.2025, 9:20

Ведущие законодатели по этому вопросу предложили ускорить процесс.

Европейский парламент рассматривает предложения по ускорению отказа ЕС от российского газа на один год - до января 2027 года.

Об этом пишет агентство Reuters, которое ознакомилось с соответствующими документами.

Отмечается, что страны и законодатели готовятся к переговорам по плану запретить импорт российского газа, исходя из юридического предложения, которое Европейская комиссия сделала в прошлом месяце, чтобы полностью отказаться от импорта российского газа до 1 января 2028 года.

Ведущие законодатели по этому вопросу предложили перенести этот срок на 1 января 2027 года.

Предложения подали евродепутат Инесе Вайдере из «Европейской народной партии» и евродепутат Вилле Нийнистьо из партии «Зеленый союз».

Однако дипломаты стран ЕС сказали Reuters, что правительства вряд ли согласятся перенести запрет на российский газ на год раньше, но законодатели ЕС могут использовать это требование как рычаг для обеспечения других изменений в переговорах.

В частности, Вайдере также предложила обязать правительства стран ЕС вводить санкции против компаний, которые нарушают запрет, в частности путем аннулирования лицензий на торговлю энергоносителями. В свою очередь Нийнистьо предлагает полный запрет импорта российской нефти с 1 января 2027 года.

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