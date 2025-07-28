Россиянам из Урала и Сибири массово отключили связь и интернет 4 28.07.2025, 11:42

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В Красноярске блокировка продолжается третьи сутки.

На Урале перестал работать мобильный интернет. На сбои массово жалуются жители российских Екатеринбурга, Челябинска, Нижнего Тагила, Новоуральска и других городов, следует из данных Downdetector. За последние сутки зафиксировано более 3000 обращений: люди сообщают о невозможности открыть приложения и сайты, оплатить покупки и проезд по QR-коду, вызвать такси и заказать доставку. Пользователь из Екатеринбурга пишет, что мобильный интернет пропадает регулярно, особенно по вечерам, пишет The Moscow Times.

Аналогичная проблема уже третий день наблюдается в Красноярске. Там мобильная связь и интернет начали работать с перебоями с 26 июля. За последние сутки поступило почти 5000 жалоб. Сотовые операторы сообщили Mash, что проблемы возникли не по их вине, а из-за введенных властями мер безопасности. Сбой спровоцировал троекратный рост цен на такси: системы не могут корректно высчитать стоимость поездки без интернета, а в приложении показывает меньше машин.

Власти Красноярского края комментировать отключение мобильного интернета отказались, заявив «Проспекту мира», что у них «нет информации по этому поводу». В региональном отделении Роскомнадзора рекомендовали обращаться в пресс-службу федерального ведомства. Там на звонки изданию никто не ответил: вместо телефонного гудка звучит песня Don’t Worry, Be Happy («Не парься, будь счастлив»).

Власти начали активно глушить мобильные сети из-за атак украинских беспилотников с мая. Тогда меры объясняли необходимостью обеспечения безопасности празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Однако затем отключения стали регулярными, а в Госдуме посоветовали россиянам привыкать и не жаловаться, поскольку страна находится в состоянии «гибридной войны» и безопасность должна быть выше «повседневного комфорта».

Июль побил рекорд по числу интернет-шатдаунов: проект «На связи» зафиксировал блокировки в 77 регионах, причем даже в тех, которые расположены далеко от зоны боевых действий (Приморье, Сахалин, Камчатка).

На этом фоне операторы начали обсуждать с Минцифры возможность сохранения доступа к «критическим» сайтам и приложениям во время отключения мобильного интернета, сообщили источники Forbes. В список могут попасть государственные платформы («Госуслуги»), банковские приложения и каналы экстренного оповещения.

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