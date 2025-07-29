Гомельские милиционеры случайно добавили оппозиционного активиста в свой внутренний чат 29.07.2025, 11:55

Что он там увидел?

Один из белорусских активистов, который находится в вынужденной эмиграции, рассказал «Флагштоку» о необычном случае: его случайно добавили в чат гомельских милиционеров. Около месяца он читал переписку силовиков и просматривал внутренние документы, которые выкладывали в чате.

Это закрытый чат в Вайбере, который имеет название «Союз специалистов». Судя по переписке, в группе состоят сотрудники уголовного розыска, которые не занимаются политическими делами.

В чат случайно попал молодой человек, который из-за политического преследования выехал из Беларуси. С помощью Вайбера он обзванивал беларусские отделы милиции, действуя как пранкер. В частности, в УВД Гомельского облисполкома он звонил, чтобы проинформировать милицию о залетах в регион российских дронов.

Затем произошло неожиданное: вайбер-аккаунт звонившего на короткое время оказался в группе «Шашлыки». Затем — в чате «Союз специалистов».

В переписках милиционеры Гомельской области выкладывали не только материалы о кражах, но и документы, которые касаются отчетов по работе с «тунеядцами», о «противодействии экстремизму».

Таким образом выяснилось, что даже сотрудники уголовного розыска вынуждены заниматься безработными, «незанятыми в экономике».

Сотрудникам напоминали, к какому времени нужно сдать отчеты. Так, благодаря чату, «экстремист» ознакомился с внутренней кухней милиционеров.

По его словам, его впечатлило то, что многие силовики в при телефонных беседах проявили себя как «ватники» и и «совки». В чате некоторые установили на аватарки советскую символику.

Примерно через месяц у невольного участника милицейских планерок доступ к чату пропал.

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