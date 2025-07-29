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Трамп дал прогноз по завершению войны РФ против Украины

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  • 29.07.2025, 21:17
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Трамп дал прогноз по завершению войны РФ против Украины
Дональд Трамп

Потребуется достаточно много времени.

Президент США Дональд Трамп считает, что урегулирование войны России против Украины займет достаточно много времени.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью американского лидера для YouTube-канала Pod Force One with Miranda Devine.

Трамп рассказал, что у него были «отличные разговоры» с российским диктатором Владимиром Путиным, после которых он считал, что войну РФ против Украины удалось урегулировать. Но после таких звонков произошло «очень много плохих вещей».

По словам американского лидера, Украина для российского диктатора - «как зеница ока». И сейчас Путину тяжело, поскольку он рассчитывал на трехдневную войну, но все продолжается уже более трех лет.

Президент США рассказал, что Украина и Россия каждую неделю «теряют по 5-6 тысяч солдат» - живых душ, у которых есть родители, жены, девушки, парни и другие близкие.

«Я не люблю так думать, но все это можно было бы легко урегулировать - и это займет еще много времени», - добавил Трамп.

Американский лидер также напомнил, что теперь все расходы на американское оружие для Украины берет на себя Европа. По его мнению, это была «хорошая сделка» с НАТО.

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