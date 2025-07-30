Известный актер отказался от роли Джеймса Бонда по необычной причине 3 30.07.2025, 18:15

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Тэрон Эджертон

Проект такого масштаба требует полной самоотдачи.

Британский актер Тэрон Эджертон заявил, что не собирается претендовать на роль Джеймса Бонда в следующей экранизации легендарной франшизы, которую будет снимать режиссер Дени Вильнев. По словам Эджертона, он просто «слишком неряшливый» для образа идеального шпиона, пишет Deadline (перевод — сайт Charter97.org).

«Я думаю, что не подхожу. Очень люблю Джеймса Бонда, особенно эпоху Дэниела Крейга, но мне это не по плечу. Есть множество классных молодых актеров, которым это действительно подойдет. Думаю, на мне эта роль просто пропадет», — рассказал 35-летний актер.

Эджертон подчеркнул, что проект такого масштаба требует полной самоотдачи, а на данном этапе карьеры он хочет пробовать другие роли: «Роль Джеймса Бонда — это настоящее испытание. Она буквально захватывает всю твою жизнь. Я не уверен, что это то, что сделает меня счастливым».

Актер также признался, что в прошлом уже опровергал слухи о своем возможном участии. В интервью 2023 года он отметил, что не считает себя физически подходящим для роли: «Чтобы быть этим парнем, нужно выглядеть безупречно постоянно. А у меня всегда были проблемы с весом».

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