Местечко на нарах найдется 3 Ирина Халип

4.07.2025, 12:53

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Ирина Халип

Уголовный кодекс придется дополнить.

Неделю назад я писала о неизбежности наказания для всех наших палачей. О люстрации и о том, как они начнут сочинять себе биографии, в которых непременно будут истории об их персональном сопротивлении, диверсиях и саботаже внутри системы. Но есть еще одна вещь, помимо наказания в рамках существующего уголовного кодекса. Это – новые статьи УК, в которых раньше не было необходимости, поскольку и преступлений такого рода не было. Все, что войдет в новую редакцию УК, по квалификации правозащитников сейчас называется инкоммуникадо.

Когда Сергей Тихановский рассказывал о том, как почти пять лет сидел в одиночной камере, я сразу вспоминала другого политзека, о котором неизвестно вообще ничего уже два с половиной года. Это Николай Статкевич. Он, конечно, не единственный политзек, находящийся в изоляции без писем и звонков, не говоря уже о свиданиях. С февраля 2023 года несколько политзаключенных оказались точно так же отрезанными от мира. Но если о других доходила хотя бы скудная информация благодаря тем, кто освобождался из тех же колоний, то о Статкевиче не слышал никто. И не видел.

От Марии Колесниковой тоже не доходили письма, но узницы женской колонии в Гомеле, освобождаясь, о ней рассказывали. Ее видели и разговаривали. А потом и вовсе велокурьер режима Роман Протасевич привез на свидание папу Марии и снял видео. К Виктору Бабарико тоже приехал и снял видео: смотрите, он живой и здоровый, улыбается и машет. Впрочем, заключенные, выходящие из колонии, и без Протасевича это подтверждали.

А вот о Статкевиче не слышал никто. И не видел его тоже никто. Ни адвокат, ни близкие, ни заключенные той же колонии. Два с половиной года. Впрочем, Бабарико тоже наверняка предпочел бы гарантированное УПК свидание с родственниками, а вовсе не с Протасевичем.

В 2002 году в Туркменистане арестовали сотни людей – якобы за заговор против Туркменбаши. Тамошняя пропаганда рассказывала, как навстречу кортежу Ниязова 25 ноября выехал КАМАЗ и обстрелял его. В общем, выстрел под Лиозно с туркменским акцентом. В стране начались массовые аресты, а уже в январе суды вынесли приговоры, в том числе пожизненные, хотя в УК Туркменистана отсутствует пожизненное заключение как мера наказания. Так вот, 60 человек из этих сотен арестованных и осужденных за заговор против Ниязова (в Туркменистане их называют «ноябристами») исчезли в тюрьмах. То есть с того самого 2002 года их никто не видел и не слышал. 60 человек в двадцать первом веке в одном городе были арестованы и затем пропали без вести. В 2014 году в Туркменистане случилась непродолжительная «оттепель» - так говорили правозащитники. И тела умерших или убитых в тюрьмах «ноябристов» разрешили выдавать родственникам. Но это быстро закончилось, как закончились и сроки у многих осужденных. Никто из них так и не вышел.

Правозащитники всего мира начали кампанию «Покажите их живыми!». Но это ничего не изменило. Про Бориса Шихмурадова, бывшего министра иностранных дел Туркменистана, ходили разные слухи: что он умер, что его убили, что его держат в подвале МВД. 23 года о человеке ничего не известно. А президенты Туркменистана все эти годы ездили в США с официальными визитами, и никто не спрашивал их о судьбе политзаключенных. Разве что правозащитники, но не отвечать им любой диктатор и его челядь имеют полное право.

Так что когда Николай Статкевич и другие политзаключенные, изолированные в одиночных камерах, или ПКТ, или ШИЗО на протяжении месяцев и лет, выйдут на свободу, непременно встанет вопрос об ответственности тех, кто в эти условия их поместил. Я недавно специально перечитывала уголовный кодекс – там нет никаких статей об ответственности администрации колоний и тюрем. Есть размытая общая статья о превышении служебных полномочий. И наказание, в сущности, плевое, несоразмерное тому, что творят каратели. Но для этих пыточных деяний должны быть свои статьи. Лишение связей с семьей, недопуск адвоката, принудительная изоляция заключенного – все это придется вносить в кодекс, чтобы вертухаи не смогли избежать ответственности. Чтобы отвечали не за абстрактное превышение, а по целому «букету» статей УК.

Конечно, не хотелось бы, чтобы УК превратился в толстенный неподъемный том. Но, с другой стороны, после перемен в Беларуси из этого тома исчезнет столько статей, что местечко для новых найдется. И на нарах – тоже.

Ирина Халип, специально для Charter97.org

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