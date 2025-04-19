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О Николае Статкевиче нет вестей уже 800 дней

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  • 19.04.2025, 12:35
О Николае Статкевиче нет вестей уже 800 дней
Николай Статкевич

Что происходит с лидером белорусской оппозиции?

Лидер белорусской оппозиции, 68-летний политзаключенный Николай Статкевич содержится за решеткой без вестей, в режиме инкоммуникадо, уже 800 дней.

Это стало известно от его родственников, сообщает «Радыё Свабода».

Администрация Глубокской колонии поставила его на учет как «склонного к экстремизму».

Жена Николая Статкевича Марина Адамович заявила, что последний раз она что-то получала от него 9 февраля 2023 года.

Политзаключенный был осужден на 14 лет лишения свободы, его обвинили в «организации массовых беспорядков» (ст. 293 Уголовного кодекса Беларуси).

Николай Статкевич содержится в колонии в максимально жестких условиях: политика держат в одиночной камере в опасных для здоровья условиях. Стало известно, что в заключении Николай Статкевич дважды переболел COVID-19.

Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина потребовала от белорусских властей опровергнуть полученную от нескольких источников информацию о возможной смерти в тюрьме Николая Статкевича.

«Покажите Николая Статкевича, если он жив, его самому близкому и родному человеку — Марине Адамович. Разрешите им свидание или хотя бы видеозвонок!

В противном случае ваше молчание будет означать, что источники правы и на совести Лукашенко и его карателей смерть еще одного политзаключенного», — заявила Наталья Радина.

К кампании «Покажите людям Статкевича!» присоединился ряд европейских политиков.

Напомним, что депутат Европейского парламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс выдвинул лидера белорусской оппозиции Николая Статкевича на Нобелевскую премию мира.

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