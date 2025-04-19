О Николае Статкевиче нет вестей уже 800 дней 3 19.04.2025, 12:35

Николай Статкевич

Что происходит с лидером белорусской оппозиции?

Лидер белорусской оппозиции, 68-летний политзаключенный Николай Статкевич содержится за решеткой без вестей, в режиме инкоммуникадо, уже 800 дней.

Это стало известно от его родственников, сообщает «Радыё Свабода».

Администрация Глубокской колонии поставила его на учет как «склонного к экстремизму».

Жена Николая Статкевича Марина Адамович заявила, что последний раз она что-то получала от него 9 февраля 2023 года.

Политзаключенный был осужден на 14 лет лишения свободы, его обвинили в «организации массовых беспорядков» (ст. 293 Уголовного кодекса Беларуси).

Николай Статкевич содержится в колонии в максимально жестких условиях: политика держат в одиночной камере в опасных для здоровья условиях. Стало известно, что в заключении Николай Статкевич дважды переболел COVID-19.

Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина потребовала от белорусских властей опровергнуть полученную от нескольких источников информацию о возможной смерти в тюрьме Николая Статкевича.

«Покажите Николая Статкевича, если он жив, его самому близкому и родному человеку — Марине Адамович. Разрешите им свидание или хотя бы видеозвонок!

В противном случае ваше молчание будет означать, что источники правы и на совести Лукашенко и его карателей смерть еще одного политзаключенного», — заявила Наталья Радина.

К кампании «Покажите людям Статкевича!» присоединился ряд европейских политиков.

Напомним, что депутат Европейского парламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс выдвинул лидера белорусской оппозиции Николая Статкевича на Нобелевскую премию мира.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com