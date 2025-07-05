Бревно в глазу Лукашенко
- Артем Синицын, «Салідарнасць»
- 5.07.2025, 9:28
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Об этом красноречиво свидетельствует внешний вид вышедших на свободу заложников диктатора.
Беларусь на 59-й сессии Совета ООН по правам человека привлекла внимание к нарушениям в Украине прав человека и преследованию этнических беларусов, сообщает провластная пресса.
Представитель официального Минска заявил, что «в Украине продолжаются репрессии по политическим мотивам». По его словам, «в этом контексте показательным является преследование этнических беларусов — братьев Кононовичей — исключительно за выражение ими своих взглядов».
Беларусь «требует незамедлительного их освобождения, а также всех заключенных, преследуемых украинскими властями за высказывание своей гражданской позиции», говорится в выступлении лукашенковского дипломата.
Речь идет о братьях Михаиле и Александре Кононовичах, задержанных в марте 2022-го по обвинению в «призывах к насильственному захвату власти» и «заговоре к совершению этих действий».
Братья родились в Лунинецком районе, но не имеют беларуского гражданства. Живя в Киеве, они стали лидерами пророссийского «Ленинского коммунистического союза молодежи Украины», агитируя за сближение с Россией и Беларусью.
На данный момент они находятся под домашним арестом с правом выхода из дома в дневное время.
Циничная претензия в адрес Украины — классический пример бревна в собственном глазу. В сегодняшней Беларуси высказывание собственного мнения, не совпадающего с официальной линией, чревато для любого серьезными последствиями.
Только с начала этого года правозащитники зафиксировали более 1700 политических задержаний. Намного больше в стране числится политических заключенных. Сотни тысяч выдавлены из страны, в Беларуси фактические не действуют независимые СМИ.
В отличие от братьев Кононовичей беларусы, попавшие в немилость в своей стране, находятся в пыточных условиях. О чем красноречиво свидетельствует внешний вид вышедших на свободу заложников Лукашенко.
Артем Синицын, «Салідарнасць»