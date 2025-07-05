«Кофе» из-под крана: что происходит с водой в Кобрине? 5.07.2025, 14:03

Житель города выложил в TikTok видео о качестве городского водоснабжения.

Мутная вода, почерневший фильтр и запах мазута — житель Кобрина выложил в TikTok видео о качестве городского водоснабжения. Оказалось, что проблема с широкой географией, сообщает BGmedia.

«Фильтр менялся неделю назад. Вот какая водичка. Чистенькая, родниковая, артезианская скважина. Все как положено», — с горькой иронией говорит автор видео, показывая почти черный фильтр, который простоял всего неделю.

Ролик снят в Кобрине, на улице Аэродромной.

После публикации видео под ним разгорелась настоящая народная перекличка — откликнулись десятки жителей Кобрина и других городов Беларуси: Светлогорск, Кличев, Брест, Могилев… География впечатляет, как и масштабы бедствия.

«И у нас на Аэродромной аналогичный фильтр. Меняем каждую неделю, а то и несколько раз в неделю».

«На ул. Дружбы вода с запахом мазута из-под крана пить нельзя, чистый яд».

«Козловичи, Брест аналогичная ситуация. Уже три года борюсь. Недавно приехали, промыли. Три дня фильтр был светлый, но походу опять начинается тоже самое».

«Светлогорск, такая же беда».

«Кличев — точно такая же история».

«А у нас после стирки пятна остаются на одежде ржавые и фильтры не помогают даже».

Комментарии звучат уже даже не как жалобы, а как крик отчаяния. Люди пишут, что пробовали все: фильтры, промывки, жалобы писали, специалистов вызовали… Ответ стандартный — «старые трубы». Хотя некоторые комментаторы уверяют, что трубы у них новые. Тогда что же не так?

Что говорят власти?

По данным официальных источников, до конца 2025 года в Беларуси должны быть введены в эксплуатацию 800 станций обезжелезивания воды. Звучит обнадеживающе, но — это не совсем ответ на вопрос: почему прямо сейчас у людей из крана течет вода цвета нефти?

Пока местные жители на Аэродромной, Спортивной, Можайского, Ленина, Фестивальной и других улицах Кобрина вынуждены менять фильтры раз в 3–5 дней, коммунальные службы не спешат с разъяснениями. Некоторые рассказывают, что обращались в водоканал — но максимум, что получали, это промывка труб, которая помогает на пару дней.

«На Чкалова такая же картина. Фильтр меняем каждую неделю. Ужас! А денежки нехилые за водичку».

«Привокзальная аналогично. Еще и напор воды на отъе…сь. Собираюсь отвезти чайники к водоканалу».

Улица Спортивная. Каждый раз, когда обслуживается котел, в шоке от качества воды. Все фильтры забиты и это после фильтра грубой очистки. Меняю их довольно часто».

Мутная и окрашенная вода может свидетельствовать о высоком содержании железа, марганца или даже биологических микроорганизмов, если речь идет о застоявшейся воде или плохой фильтрации. В идеале — нужно сдавать воду на анализ. Но этим редко кто занимается, ведь даже на бытовом уровне видно: проблема есть.

Платим — за что?

Один из самых частых упреков: платежки приходят исправно, вода считается «технически пригодной», а значит, платить надо. А вот пить — уже на свой страх и риск. Выходит, потребитель несет ответственность за дополнительную очистку воды, установку фильтров, ремонт бытовой техники, которую забивает накипью и ржавчиной.

«Не волнуйтесь, это о вас власти позаботились и с 7:00 до 9:00 часов из крана идет немецкий кофе Dallmayr», – пошутил один из пользователей.

«Главное — чтобы деньги за воду шли. А что из крана течет — неважно», — иронично подытоживает один из комментаторов.

Напомним, ранее мы писали об аналогичной проблеме в Бресте. Позже Брестводоканал обвинил горожан в несвоевременной замене фильтров для воды.

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