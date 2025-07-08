Появились спутниковые фото последствий удара по заводу «Купол» в Ижевске 8.07.2025, 10:01

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Работали дроны Ан-196 «Лютый».

В сети появились спутниковые снимки российского военного завода «Купол» в Ижевске. После того, как предприятие «навестили» два Ан-196 «Лютый», оно остановило работу.

На заводе производили ЗРК «Тор-М2» и «Оса-АКМ», а также бортовую аппаратуру для ракет, БПЛА и электронику для нужд оккупационной армии РФ. Снимок завода после удара опубликован в Telegram-канале Exilenova+.

«Ижевск, «АО Купол», последствия удара по заводу двумя Ан-196 «Лютый». Ижевский электромеханический завод «Купол» специализировался на производстве зенитных ракетных комплексов «Тор-М2», «Оса-АКМ», бортовой аппаратуры для ракет, тренировочных комплексов и БПЛА, а также большого количества другой электроники для нужд ВС РФ», – указано в комментарии к спутниковому снимку.

Украинские БПЛА атаковали завод «Купол» в Ижевске 1 июля. По данным российских источников, в результате атаки были повреждены четыре цеха, связанные с производством беспилотников, в частности цеха по металлообработке, пайке микросхем и производству готовых БПЛА. Некоторые цеха на предприятии работали круглосуточно.

После того, как на завод прилетели два Ан-196 «Лютый», один из которых, жаловались россияне, «залетел в окно цеха 106, другой ударил в крышу цеха 110 и взорвался, что вызвало пожар и разрушение кровли на площади 1300 кв. м», предприятие остановило работу.

Чтобы внести «коррективы» в работу предприятия, которое сами россияне называют стратегически важным, украинские БпЛА пролетели более 1000 км.

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