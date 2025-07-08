Кэти Перри и Орландо Блума впервые увидели вместе после подтверждения развода
- 8.07.2025, 13:30
Звезды отдыхают вместе с Безосом и Санчес.
Британского актера Орландо Блума и американскую певицу Кэти Перри заметили вместе на отдыхе в Италии с Джеффом Безосом и Лорен Санчес. На прошлой неделе актер и певица впервые подтвердили развод.
Об этом пишет Page Six.
Перри и Блума заметили вместе в субботу, 5 июля, на яхте вблизи берегов Италии. Бывшие влюбленные отдыхали вместе с 4-летней дочерью Дэйзи-Дав. К ним также присоединились давние друзья — миллиардер Джефф Безос и его новоиспеченная жена, журналистка Лорен Санчес.
Впоследствии Орландо и Кэти вместе с дочкой отправились гулять по острову Капри.
3 июля представители актера и певицы обнародовали официальное заявление бывшей пары о разводе. В заявлении указано, что их будут продолжать воспринимать как семью, поскольку их общим приоритетом является — и всегда будет — воспитание дочери.
Блум и Перри впервые встретились в 2016 году на вечеринке после церемонии вручения премии Золотой глобус. Они обручились в 2019 году, но так и не оформили брак официально. 26 августа 2020 года у них родилась дочь Дэйзи Дав.
Пара длительное время дружила с Джеффом Безосом и Лорен Санчес. Но Орландо Блум посетил свадьбу миллиардера и журналистки без Кэти Перри. Певица в те дни имела три концерта в Австралии. Дочь в то время находилась с ней.