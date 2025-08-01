«Раньше жили среди деревьев, теперь — среди пней»5
- 1.08.2025, 10:38
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Житель Минска пожаловался на катастрофическую вырубку лесов возле Уручья.
Двадцать лет назад моя семья поселилась в Уручье. Отличное место — рядом лес, метро, вся инфраструктура. А чтобы чувствовать себя еще уютнее, мы прикупили дачу под Логойском, — пишет в редакцию Charter97.org читатель Артем.
Годы шли, а наши условия становились все хуже: возле дома проложили новую дорогу и установили светофор. Теперь по утрам мы дышим выхлопными газами и слушаем шорох шин. А вместо леса начал вырастать новый квартал Минска. Конечно, небольшой кусочек леса у нас пока еще остался, но я уже начинаю сомневаться, останется ли от него вообще хоть что-то.
Поэтому от городского шума мы всей семьей уезжаем на дачу в пятницу. Там мы построили хороший дом со всеми удобствами и баню. Я очень люблю ходить по лесам, собирать ягоды и грибы. Но и здесь беда: лес начали понемногу вырубать. Сначала исчез он возле нашего садового товарищества. А это значит, что уже не получится просто выскочить в тапках с банкой пива и первым пройтись по своим грибным местам.
Теперь вылазка за ягодами и грибами — это уже другой уровень подготовки. Надо садиться в машину и ехать. И вот с каждым годом ехать от дачи до леса становится все дальше и дальше. Жена шутит, что раньше жили среди деревьев, а теперь — среди пней.
Лесной массив в Беларуси, наверное, один из самых больших в Европе, но с такими темпами продажи древесины мы вскоре станем краем бесконечных пустошей.
А участки вырубленного леса зарастают кустарником и сорняками. От этого на душе становится еще гаже. Потому что на наших глазах разворовывается богатство нашей страны.