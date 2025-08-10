Axios: Лондонские переговоры принесли значительный прогресс плану Трампа по Украине
Американский чиновник раскрыл подробности.
После многочасовых переговоров в Лондоне стороны достигли значительного прогресса в реализации плана американского лидера Дональда Трампа по урегулированию войны в Украине.
Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид в соцсети X.
Равид со ссылкой на американского чиновника сообщил, что сегодняшние встречи в Лондоне принесли значительный прогресс в реализации плана Дональда Трампа по урегулированию войны между Россией и Украиной
«Американский чиновник сообщил мне: «Сегодняшние многочасовые встречи принесли значительный прогресс на пути к достижению цели президента Трампа - положить конец войне в Украине в преддверии предстоящей встречи президента Трампа и президента Путина на Аляске», - написал журналист.