закрыть
10 августа 2025, воскресенье, 10:28
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Axios: Лондонские переговоры принесли значительный прогресс плану Трампа по Украине

  • 10.08.2025, 10:11
  • 1,152
Axios: Лондонские переговоры принесли значительный прогресс плану Трампа по Украине
Дональд Трамп
Фото: Bloomberg

Американский чиновник раскрыл подробности.

После многочасовых переговоров в Лондоне стороны достигли значительного прогресса в реализации плана американского лидера Дональда Трампа по урегулированию войны в Украине.

Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид в соцсети X.

Равид со ссылкой на американского чиновника сообщил, что сегодняшние встречи в Лондоне принесли значительный прогресс в реализации плана Дональда Трампа по урегулированию войны между Россией и Украиной

«Американский чиновник сообщил мне: «Сегодняшние многочасовые встречи принесли значительный прогресс на пути к достижению цели президента Трампа - положить конец войне в Украине в преддверии предстоящей встречи президента Трампа и президента Путина на Аляске», - написал журналист.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Наша революция
Наша революция Наталья Радина
Праздник ожидания праздника
Праздник ожидания праздника Ирина Халип
У Москвы сейчас очень слабая позиция
У Москвы сейчас очень слабая позиция Юрий Федоренко
У Трампа есть два пути
У Трампа есть два пути Виталий Портников