Axios: Лондонские переговоры принесли значительный прогресс плану Трампа по Украине 10.08.2025, 10:11

Дональд Трамп

Фото: Bloomberg

Американский чиновник раскрыл подробности.

После многочасовых переговоров в Лондоне стороны достигли значительного прогресса в реализации плана американского лидера Дональда Трампа по урегулированию войны в Украине.

Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид в соцсети X.

Равид со ссылкой на американского чиновника сообщил, что сегодняшние встречи в Лондоне принесли значительный прогресс в реализации плана Дональда Трампа по урегулированию войны между Россией и Украиной

«Американский чиновник сообщил мне: «Сегодняшние многочасовые встречи принесли значительный прогресс на пути к достижению цели президента Трампа - положить конец войне в Украине в преддверии предстоящей встречи президента Трампа и президента Путина на Аляске», - написал журналист.

