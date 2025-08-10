закрыть
Сможете ли вы найти нужное слово за девять секунд?

  • 10.08.2025, 15:05
Сможете ли вы найти нужное слово за девять секунд?

Визуальная головоломка проверит вашу внимательность, память и скорость реакции.

Оптические иллюзии и разнообразные визуальные головоломки – это интересные занятия, которые не только развлекают, но и помогают тренировать важные навыки, пишет УНИАН.

Регулярное решение таких задач способствует улучшению уровня IQ и навыков наблюдения. Более того, вы заметите, как улучшится ваша память, внимательность к деталям, логическое и критическое мышление.

Ниже вы увидите коллаж с десятками букв, расположенных случайным образом. Цель читателя состоит в том, чтобы найти конкретное слово в течение ограниченного времени.

В этом задании надо отыскать слово «Китай», соединив буквы в осмысленную комбинацию. На ответ у вас будет всего лишь 9 секунд.

Готовы проверить свои способности? Прежде чем вы начнете поиски, дадим вам маленькую подсказку: слово надо искать по горизонтали или по вертикали, но не по диагонали.

Поехали! Устанавливайте таймер и начинайте искать.

