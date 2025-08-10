закрыть
Зеленский поговорил с президентами Азербайджана и Казахстана

  • 10.08.2025, 17:19
Что обсуждали.

Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым поздравил его договоренностями, достигнутыми с Арменией. Об этом украинский лидер сообщил в Telegram-канале.

«Надеемся, все сработает», — сказал он.

Украинский лидер также проинформировал Алиева о контактах с партнерами по мирным договоренностям.

Кроме того, Баку и Киев обсудили энергетическое сотрудничество — «значительных результатов удалось достичь», подчеркнул Зеленский.

Также 10 августа Зеленский провел беседу с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и поблагодарил коллегу за поддержку суверенитета Украины.

«В ходе беседы были обсуждены перспективы урегулирования конфликта вокруг Украины», — сообщила пресс-служба главы Казахстана.

Токаев отметил, что территориальный вопрос нередко становится непреодолимым препятствием на пути к перемирию.

8 августа президент США Дональд Трамп, принявший в Белом доме президента Ильхама Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна, заявил, что стороны обязуются восстановить дипломатические отношения, навсегда прекратить все боевые действия и уважать территориальную целостность друг друга. Позднее был опубликован текст декларации, подписанной тремя лидерами.

