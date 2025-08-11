Украинская разведка бьет по снабжению армии РФ в Сумской области 1 11.08.2025, 10:14

1,112

Удары дронов и диверсионных групп лишают врага боеприпасов и топлива.

На фронте в Сумской области разведчики Главного управления разведки Украины наносят сокрушительные удары по логистике российских оккупантов, сообщает «РБК-Украина».

Сводный отряд специалистов по беспилотным системам, в который входят бойцы «Кракена», Международного легиона и управления активных действий ГУР, осуществляет ювелирную работу, блокируя любые попытки врага пополнить запасы.

Основная задача подразделения — отрезать оккупантов от поставок боеприпасов, горючего, продовольствия и других ресурсов.

Разведчики контролируют воздушное и наземное пространство, уничтожая все, что движется вражескими путями.

Это позволяет эффективно поддерживать украинскую пехоту на передовых позициях, что является ключевым для успешных боевых действий.

В то же время российские захватчики на этом направлении проявляют полную беспомощность — каждое их движение грозит смертельными потерями.

