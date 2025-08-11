закрыть
11 августа 2025, понедельник
В Минске так отремонтировали асфальт, что стало только хуже

  • 11.08.2025, 11:13
  • 1,280
Минчане жалуются на работу коммунальщиков.

После установки нового остановочного пункта на ул. Я. Коласа возникли серьезные проблемы: ямы были засыпаны мелкой фракцией без должного выравнивания и утрамбовки, пишет «Минск-Новости».

В результате асфальтогранулят рассыпался, образовав углубления, где скапливается мусор. Кроме того, некоторые ямы рядом с остановкой не были засыпаны совсем.

Комментариев от коммунальников не было.

