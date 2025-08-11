В Минске так отремонтировали асфальт, что стало только хуже

В Минске так отремонтировали асфальт, что стало только хуже1
- 11.08.2025, 11:13
- 1,280
Минчане жалуются на работу коммунальщиков.
После установки нового остановочного пункта на ул. Я. Коласа возникли серьезные проблемы: ямы были засыпаны мелкой фракцией без должного выравнивания и утрамбовки, пишет «Минск-Новости».
В результате асфальтогранулят рассыпался, образовав углубления, где скапливается мусор. Кроме того, некоторые ямы рядом с остановкой не были засыпаны совсем.
Комментариев от коммунальников не было.