В Минске так отремонтировали асфальт, что стало только хуже
11.08.2025, 11:13

1,280

Минчане жалуются на работу коммунальщиков.

После установки нового остановочного пункта на ул. Я. Коласа возникли серьезные проблемы: ямы были засыпаны мелкой фракцией без должного выравнивания и утрамбовки, пишет «Минск-Новости».

В результате асфальтогранулят рассыпался, образовав углубления, где скапливается мусор. Кроме того, некоторые ямы рядом с остановкой не были засыпаны совсем.

Комментариев от коммунальников не было.

