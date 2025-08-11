Трамп рассказал о генерале, из-за которого танки России не оказались в Киеве 5 11.08.2025, 20:42

3,052

Президент США заявил, что этого российского генерала уже нет в живых.

Президент США Дональд Трамп считает, что Киев не был взят российской армией из-за ошибки командования, которое отдало приказ российской бронетехнике передвигаться не по дорогам, а по полям. Об этом он заявил на брифинге.

«Танки были бы в Киеве за четыре часа, если бы ехали по трассе. Но российский генерал принял блестящее решение проехать через сельскохозяйственные угодья, и там просто были ливневые дожди, такие сильные, и была грязь, и эти танки застряли в грязи» , – сказал Трамп.

Он добавил, что не знает, кто из российского военного руководства отдал этот приказ.

«Я не знаю, кто этот генерал, но, зная Владимира, его, вероятно, уже нет в живых», – отметил президент.

Далее, по мнению американского лидера, украинские военные уничтожили остановившуюся бронетехнику с помощью ракетных комплексов Javelin, предоставленных Трампом.

«Javelin называют танкоборцем. Говорят, что Обама дал им простыни, а я дал им Javelin. Если бы не я, все те танки, которые были уничтожены в первые дни войны, были бы в Киеве», – заявил американский лидер.

Он отметил, что «не был милым с Путиным», предоставив Украине противотанковое оружие, но, несмотря на это, у него были «отличные отношения» с российским диктатором.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com