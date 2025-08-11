Трамп рассказал о генерале, из-за которого танки России не оказались в Киеве

Трамп рассказал о генерале, из-за которого танки России не оказались в Киеве5
Президент США заявил, что этого российского генерала уже нет в живых.
Президент США Дональд Трамп считает, что Киев не был взят российской армией из-за ошибки командования, которое отдало приказ российской бронетехнике передвигаться не по дорогам, а по полям. Об этом он заявил на брифинге.
«Танки были бы в Киеве за четыре часа, если бы ехали по трассе. Но российский генерал принял блестящее решение проехать через сельскохозяйственные угодья, и там просто были ливневые дожди, такие сильные, и была грязь, и эти танки застряли в грязи» , – сказал Трамп.
Он добавил, что не знает, кто из российского военного руководства отдал этот приказ.
«Я не знаю, кто этот генерал, но, зная Владимира, его, вероятно, уже нет в живых», – отметил президент.
Далее, по мнению американского лидера, украинские военные уничтожили остановившуюся бронетехнику с помощью ракетных комплексов Javelin, предоставленных Трампом.
«Javelin называют танкоборцем. Говорят, что Обама дал им простыни, а я дал им Javelin. Если бы не я, все те танки, которые были уничтожены в первые дни войны, были бы в Киеве», – заявил американский лидер.
Он отметил, что «не был милым с Путиным», предоставив Украине противотанковое оружие, но, несмотря на это, у него были «отличные отношения» с российским диктатором.