Самая популярная в мире поп-певица анонсировала 12-й студийный альбом 12.08.2025, 10:47

Появился таймер обратного отсчета до его выхода.

Американская поп-певица Тейлор Свифт объявила о выходе своего 12-го студийного альбома «The Life of a Showgirl» после суток активных спекуляций среди фанатов, пишет BBC (перевод — сайт Charter97.org).

Слухи начались утром в понедельник, когда ее команда опубликовала в соцсетях 12 фотографий с подписью: «Думаю о том, как она сказала: «Увидимся в следующей эпохе…». Позже на официальном сайте Свифт появился таймер обратного отсчета.

Альбом был анонсирован в эфире подкаста бойфренда певицы, Трэвиса Келси, и одновременно открыт для предзаказа на сайте певицы. Покупатели получили уведомление, что пластинка будет отправлена до 13 октября, однако это не является официальной датой релиза.

Предыдущий альбом Свифт, The Tortured Poets Department, вышедший в 2024 году, побил рекорд Spotify по количеству прослушиваний за сутки.

В мае 2025 года стало известно, что Свифт выкупила права на первые шесть альбомов, завершив многолетний судебный спор об их владении. Четыре из них уже переизданы в рамках проекта Taylor’s Version.

Мировое турне Свифт завершилось в декабре 2024 года — 149 концертов в 53 городах, включая восемь аншлаговых шоу на лондонском Уэмбли. Тур принес британской экономике около $1,27 млрд и помог певице войти в клуб миллиардеров.

Свифт — обладательница 14 премий «Грэмми» и рекордного числа наград MTV VMA, а также титула «Артист десятилетия» по версии American Music Awards.

