На учениях «Запад-2025» отработают применение ядерного оружия и «Орешника» 8 13.08.2025, 15:02

Об этом заявил министр Хренин.

Министр обороны Виктор Хренин рассказал о программе будущих учений «Запад-2025».

Он сообщил, что военные «отработают планирование применения ядерного оружия и «Орешника».

— Это для нас важный элемент стратегического прежде всего сдерживания. Мы видим обстановку на наших западных, северных границах и не можем спокойно наблюдать за милитаризацией и военной активностью. Мы демонстрируем свою открытость, миролюбие, но порох всегда надо держать сухим, — приводит слова Хренина телеканал минобороны России «Звезда».

Российско-беларуские учения «Запад-2025» пройдут 12−16 сентября. Отметим, многие эксперты считают, что Кремль может использовать маневры для провокаций против стран Балтии.

