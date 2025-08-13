Германия выделяет $500 млн на инициативу НАТО по поставкам американского оружия Украине 13.08.2025, 22:39

Генсек НАТО приветствовал решение ФРГ.

Германия внесет 500 миллионов долларов на инициативу НАТО по поставкам Украине критически важного оружия американского производства.

Об этом сообщили в пресс-службе Североатлантического альянса.

Германия в среду, 13 августа, сообщила, что выделит 500 млн долларов на инициативу НАТО Prioritised Ukraine Requirements List (PURL), по которой в дальнейшем будут обеспечивать поставки Украине американского оружия.

Генсек НАТО Марк Рютте приветствовал это объявление и напомнил, что в настоящее время Германия является лидером среди европейских стран по объемам военной помощи Украине.

Объявление появилось во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Берлин и масштабных переговоров с участием европейских лидеров и США перед встречей лидеров США и РФ на Аляске.

