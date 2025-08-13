закрыть
13 августа 2025, среда, 22:49
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Германия выделяет $500 млн на инициативу НАТО по поставкам американского оружия Украине

  • 13.08.2025, 22:39
Германия выделяет $500 млн на инициативу НАТО по поставкам американского оружия Украине

Генсек НАТО приветствовал решение ФРГ.

Германия внесет 500 миллионов долларов на инициативу НАТО по поставкам Украине критически важного оружия американского производства.

Об этом сообщили в пресс-службе Североатлантического альянса.

Германия в среду, 13 августа, сообщила, что выделит 500 млн долларов на инициативу НАТО Prioritised Ukraine Requirements List (PURL), по которой в дальнейшем будут обеспечивать поставки Украине американского оружия.

Генсек НАТО Марк Рютте приветствовал это объявление и напомнил, что в настоящее время Германия является лидером среди европейских стран по объемам военной помощи Украине.

Объявление появилось во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Берлин и масштабных переговоров с участием европейских лидеров и США перед встречей лидеров США и РФ на Аляске.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Аляска станет ловушкой для Путина
Аляска станет ловушкой для Путина Вадим Денисенко
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская?
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская? Наталья Радина
Гибель империи
Гибель империи Виталий Портников
Потрясающе
Потрясающе Денис Казанский